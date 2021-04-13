غوغل تتيح تطبيق Lens لنسخة الويب من Google Photos

قررت شركة غوغل دفع خدمة التعرف على الصور المدعومة بالذكاء الصناعي Google Lens، لتشق طريقها إلى أجهزة حواسيب سطح المكتب بدلاً من الاكتفاء بوجودها على الهواتف الذكية.

وتأتي الخدمة مع ميزة التعرف الضوئي على الأحرف OCR. وإلى جانب كونها تمتلك تطبيقها المستقل، فإن Google Lens تتوفر أيضًا في البحث عن الصور و Google Photos وتتكامل عبر أندرويد.

وأحضرت غوغل الآن Google Lens إلى سطح المكتب داخل إصدار الويب من Google Photos لنسخ النص بسهولة من خلال التعرف الضوئي على الأحرف OCR.

وتتيح لك Google Lens في الوقت الحالي نسخ النصوص من صورة فقط من خلال التعرف الضوئي على الأحرف OCR، وعندما تنتقل إلى Google Photos عبر سطح المكتب وتفتح صورة تحتوي على نص، يظهر اقتراح “نسخ نص من الصورة” مع شعار Google Lens في الزاوية اليسرى العليا.

ويؤدي النقر فوق هذا الزر إلى بدء تحليل الصورة باستخدام الرسوم المتحركة النقطية المألوفة التي نراها عبر أندرويد، وبمجرد الانتهاء من التحليل، يتم عرض محتوى النص بالكامل في نافذة على الجانب الأيمن.

ويتم تحديد النص افتراضيًا باستخدام الزر “نسخ النص” فوقه مباشرةً لمساعدتك على نسخ العناصر المهمة بسرعة من الصورة، ويمكنك أيضًا تحديد أو إلغاء تحديد كل النص أو تحديد أجزاء معينة من النتائج.

وتقدم Google Lens وظائف محدودة للغاية عبر سطح المكتب في الوقت الحالي، حيث إن الخدمة لا تساعدك حتى الآن في التعرف على الأشخاص والآثار والنباتات وما إلى ذلك بالطريقة التي تعمل بها خدمة الجوال.

ويمكنك فقط استخراج نص ونسخه من صورة، ومع ذلك، فهذه خطوة كبيرة للأمام بالنسبة لخدمة كانت حصرية حتى الآن لهواتف أندرويد.

ويمكن أن يكون أحد التطبيقات العملية لوجود Google Lens عبر سطح المكتب هو مسح المستندات النصية المكتوبة ولصقها في شيء تكتبه عبر جهاز حاسب سطح المكتب.