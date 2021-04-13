ابتكار كاميرا ويب تحافظ على التواصل البصري أثناء مكالمات الفيديو

طور فريق من المهندسين في جامعة سارلاند، ألمانيا، كاميرا ويب مجسمة تحاكي العين البشرية، وتساعد مستخدميها على الحفاظ على التواصل البصري أثناء مكالمات الفيديو اليومية، وأطلق عليها اسم Eyecam.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، يتم توصيل كاميرا Eyecam بالجزء الأمامي من شاشة الكمبيوتر وتستطيع النظر إلى اليسار واليمين، كما يمكنها ومض أعينها أثناء تتبع وجه كل فرد خلال مكالمة فيديو.

وللوهلة الأولى، تبدو الكاميرا واقعية إلى حد ما، وصولاً إلى تجاعيد الجلد، وشعر الحاجب والأوعية الحمراء فوق بياض العين.

وتم تطوير كاميرا Eyecam النمذجية بواسطة مارك تيسير وفريقه في مختبر التفاعل بين الإنسان والحاسوب بجامعة سارلاند، ألمانيا.

وعلى غرار علم وظائف الأعضاء البشرية، تتكون الكاميرا من محركات محاطة بطباعة سيليكون ثلاثية الأبعاد، كما تتكون من ثلاثة أجزاء رئيسية؛ طبقة الجلد والجهاز العضلي الهيكلي (الروبوتي) ومقلة العين.

وكاميرا صغيرة موضوعة داخل بؤبؤ العين، تستشعر صورة عالية الدقة، وهذه الكاميرا متصلة بـRaspberry Pi Zero ويكتشفها الكمبيوتر ككاميرا ويب تقليدية للتوصيل والتشغيل.

من جانبه، قال تيسير الباحث الرئيسي، إن كاميرا Eyecam مثل العين البشرية تومض دائمًا والجفون تتكيف ديناميكيًا مع حركات مقلة العين.

وأضاف: ”عندما تنظر Eyecam إلى أعلى، يفتح الجفن العلوي على نطاق واسع بينما يُغلق الجفن السفلي تمامًا، كما يمكن أن تكون Eyecam مستقلة وتتفاعل من تلقاء نفسها مع المحفزات الخارجية، مثل وجود المستخدمين أمامها“.

وتابع تيسير: ”تعتبر العيون البشرية ضرورية للتواصل، لذلك يمكن أن تساعد كاميرا Eyecam المستخدمين في الحفاظ على التواصل البصري أثناء مكالمات الفيديو اليومية“.