مايكروسوفت تطلق أول كاميرا ويب لها منذ 10 سنوات

فاجأت شركة مايكروسوفت الأمريكية الأوساط التقنية بإطلاقها Surface Headphones 2 Plus، وهي أول كاميرا ويب لها منذ نحو 10 سنوات.

وأطلقت الشركة الكاميرا ضمن 4 ملحقات جديدة بالتزامن مع إطلاق جهاز Surface Laptop 4 الجديد الذي يركز على الإنتاجية.

وتبدو الكاميرا من حيث التصميم وكأنها نسخة محدثة من LifeCam HD 3000، التي تم إصدارها في الأصل في عام 2011، مع حافات مدورة أكثر.

تأتي كاميرا الويب الحديثة من مايكروسوفت لتقديم فيديو بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية مع دعم HDR، ويمكن توصيلها بجهازك أو مكتبك أو حامل ثلاثي القوائم.

وتتميز الكاميرا الجديدة من مايكروسوفت كذلك بمجال رؤية قياسي بزاوية 78 درجة وميزات True Look، مثل: تنقيح الوجه وتعديل الإضاءة الثابتة والتركيز التلقائي.

وبالنسبة للخصوصية، فإن كاميرا الويب تأتي مع مصراع مدمج ومؤشر استخدام LED حتى تتمكن من البقاء بعيدًا عن الكاميرا عندما تريد.

تقول مايكروسوفت إن الكاميرا مصممة للمكالمات وجهًا لوجه، بما في ذلك اجتماعات Microsoft Teams، ويبلغ وزنها 88.3 جرام.

وتعتبر الكاميرا الجديدة أخف وزنًا بمقدار 8 جرامات تقريبًا من كاميرا الويب القديمة، ويمكن الحصول عليها في شهر يونيو مقابل 70 دولارا.

وتوفر سماعات +Surface Headphones 2 التي تبلغ تكلفتها 300 دولار ملاءمة مريحة بفضل الأكواب الدوارة، وتحتفظ أيضًا بإلغاء الضوضاء النشط.

وتتوفر السماعة +Surface Headphones 2 للطلب الآن، بينما يتم شحن سماعة الرأس السلكية التي تبلغ قيمتها 50 دولارا في شهر يونيو.

ويأتي مكبر الصوت الحديث USB-C بقيمة 100 دولار، ويصل في شهر يونيو، ويتميز بزر Microsoft Teams البارز إلى جانب عناصر التحكم الإضافية للميكروفونات المزدوجة بالنسبة للمكالمات ومستوى الصوت.