الكشف عن مواصفات جهازي كمبيوتر "Galaxy Book 360 & Pro"

تستعد شركة سامسونغ الكورية الجنوبية لإطلاق أحدث جهازي كمبيوتر محمول، هما؛ ”Galaxy Book 360“ و ”Galaxy Book Pro“ خلال شهر نيسان/أبريل الجاري.

وكشف تقرير جديد أن كلا الجهازين، الحاصلين على موافقة من منصة اعتماد ”SafetyKorea“، يتضمنان شاشات ”OLED“ بمعدل تحديث يبلغ 90 هيرتز، كما سيدعم كلا الجهازين قلم ”S Pen“.

وأظهرت صور حية لجهازي الكمبيوتر المحمول القادمين من سامسونغ، أنهما يتميزان بلوحة مفاتيح كاملة الحجم مع لوحة أرقام ولوحة تتبع كبيرة.

وسيعمل كلا الجهازين بنظام ”Windows 10″، كما يتوفران بحجمين، هما: 13.3 بوصة و 15.6 بوصة.

سيحتوي جهاز ”Galaxy Book Pro 360“ على مفصلة بزاوية 360 درجة قابلة للتحويل، بينما من المتوقع أن يكون لجهاز ”Galaxy Book Pro“ عامل شكل تقليدي.

وتُشير تقارير إلى أن كلا الجهازين المحمولين يستخدمان معالجات ”Intel Core i3 / i5 / i7“ من الجيل الـ11 مع معالج الرسومات ”Intel Iris Xe GPU“ وذاكرة ”LPDDR4X RAM“ وتخزين ”SSD“.

وسيأتي الإصدار 15.6 بوصة من ”Galaxy Book Pro“ أيضًا في متغير مع وحدة معالجة الرسومات ”Nvidia GeForce MX450“ المخصصة، وسيحتوي الجهاز على ”Wi-Fi“ و“LTE“، بينما سيتوفر ”Galaxy Book Pro 360“ في متغيرات ”Wi-Fi“ واتصال ”G5“.

ووفقًا لتسريب سابق، سيحتوي كلا الجهازين المحمولين على منفذ ”Thunderbolt 4“ والعديد من الميزات الحصرية من سامسونغ مثل ”Samsung Notes“ و“Smart Switch“ و“SmartThings“ و ”Samsung DeX“ و“Second Screen“ و“Link to Windows“، إضافة إلى خلفيات حية، كما يمكن اقترانهما بكل سهولة بأجهزة ”Galaxy“.