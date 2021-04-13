هيونداي تكشف النقاب عن الميني فان الجديدة "ستاريا" (صور)

كشفت شركة ”هيونداي موتورز“، اليوم الثلاثاء، النقاب عن ميني فان جديدة ”ستاريا“ ذات الـ 11 مقعدًا، قبل إطلاقها في الأسواق الأسبوع الحالي.

وتشير تقارير إلى أن حافلة العملاق الكوري الجنوبي ستحل محل طراز ”Starex“ الحالي، كما أنها ستتوافر عبر طرازين مختلفين، هما:“ستاريا“ و“ستاريا بريميوم“، مع محركين، أحدهما ديزل سعة 2.2 لتر، والآخر يعمل بالغاز سعة 3.5 لتر.

وتأتي المقصورة الداخلية بتصميم بسيط ومتواضع يعتني براحة السائق والركاب، وتستوحي إطلالة السفينة السياحية.

وبحسب بيان لـ“هيونداي“ نشرته مواقع متخصصة، فإن نوافذها بانورامية رحبة، مع وفائها لقيمتها الأصلية كسيارة مخصصة ضمن فئة السيارات العائلية متعددة الأغراض ”MPV“.

في غضون ذلك، يتطلع العملاق الكوري إلى الاستفادة من الطلب المتزايد على الأنشطة الترفيهية بسبب جائحة كورونا، ويمكن للسيارة أن تعمل أيضًا كشاحنة بضائع، حيث يمكن للمقاعد أن تطوى مع الإبقاء فقط على مقعدين.

وتبدأ الأسعار من 27 مليون وون كوري (24 ألف دولار أمريكي)، لتصل إلى 41 مليون وون كوري بحسب النوع والمستوى، كما سيتم طرحها للبيع في بعض الأسواق، اعتبارًا من النصف الثاني من عام 2021.