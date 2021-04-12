"أبل" تطور جهازا جديدا مزودا بمكبر صوت وكاميرا مدمجين

تطور شركة ”أبل“ منتجا جديدا يجمع بين وظائف السماعات الذكية التقليدية ووظائف Apple TV، ويمكن للجهاز المرتقب دمج HomePod والكاميرا، وفقا لوكالة ”بلومبيرغ“.

وفي محاولة لتجديد عروض أجهزتها المنزلية الذكية، قال الصحافي مارك غورمان: إن شركة التقنية الأمريكية لا تزال في المراحل الأولى من تطوير جهاز فك تشفير متقدم يدمج مكبر صوت HomePod وكاميرا FaceTime لمكالمات الفيديو من خلال تلفزيون متصل.

وأفاد مطلعون أيضًا بأن جهاز Apple TV نفسه سيعمل كمكبر صوت ذكي، ليتمكن من تنفيذ الأوامر الصوتية، حتى في حالة إيقاف تشغيل التلفاز، إضافة إلى القدرة على التحكم فيه عن طريق الصوت، دون الحاجة إلى الضغط على زر المايكروفون بجهاز تحكم Apple TV.

ومن المتوقع أن يوفر الجهاز الجديد جميع وظائف Apple TV الأساسية، مثل مشاهدة مقاطع الفيديو والألعاب، إضافة إلى وظائف السماعات الذكية مثل الموسيقى ودعم المساعد الصوتي سيري، بجانب القدرة على إجراء مكالمات عبر FaceTime.

ويقال إن الشركة تعمل على شاشة ذكية متطورة تجمع بين وظائف iPad وHomePod.