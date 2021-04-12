ردا على الكلب "سبوت".. شركة صينية تكشف النقاب عن الروبوت AlphaDog

ارتفع الطلب مؤخراً بشكل كبير على الروبوتات التي تعمل بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي (AI) لأداء مهام غير عادية في بعض الأحيان.

وتعتبر شركة ”بوسطن ديناميكس“ ومقرها الولايات المتحدة شركة رائدة في مجال الروبوتات، مع كلبها الآلي الشهير المسمى ”سبوت“.

وكشفت شركة Welian الصينية للتكنولوجيا يوم الإثنين النقاب عن النسخة الصينية من الكلب ”سبوت“، تحت اسم AlphaDog، ويتم عرض الروبوت الجديد بالفعل للبيع في الصين مقابل 16000 يوان (2400 دولار)، مقارنة مع سعر ”سبوت“ البالغ 74500 دولار، بحسب موقع ”غيزموتشاينا“.

ويعتمد الروبوت AlphaDog على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي (AI) وأجهزة المستشعرات لأداء العديد من المهام، وأكدت شركة Welian أن الترقيات المستقبلية ستزيد من قدرة الكلب الآلي على تنفيذ مجموعة كاملة من التطبيقات، بما في ذلك توجيه ضعاف البصر، والنباح المهدد بالخطر وحتى تنفيذ الأوامر الصوتية لمالكه.

وأضافت Welian أن الروبوت AlphaDog يشبه إلى حد ما الكلب الحقيقي، ويمكنه الوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 9 أميال في الساعة، ما يجعله من بين أسرع الروبوتات حاليًا.

كما يمكن للروبوت أيضًا الاحتفاظ بتوازنه حتى عند ركله من قبل البشر، ويمكنه تحديد مقدار الاحتكاك وظروف الأرض لضبط ارتفاعه، وتعديل وتيرته، والتكيف مع بيئته، وفقًا لما قاله ما جاي، كبير المسؤولين الفنيين بشركة Welian.

واستخدمت الشركة تقنية G 5 لجعل الروبوت AlphaDog يعمل بشكل مستقل، وقد تم بيع أكثر من 1800 وحدة خلال الشهر الأول من الإصدار.

ووفقًا لـ Welian، كانت معظم الطلبات الحالية من مطوري أجهزة الكمبيوتر وعشاق التكنولوجيا والأطفال.

وبهذا، يبقى أن نرى متى ستدمج Welian جميع الترقيات الضرورية التي من شأنها تحويل AlphaDog إلى دليل لمساعدة ضعاف البصر، وليكون قادراً على ردع المتسللين من خلال نباح مهدد، فضلا عن تنفيذ الأوامر الصوتية لمالكه.

ومن الواضح أن هذه الجوانب قيد التطوير من قبل العديد من شركات الروبوتات في جميع أنحاء العالم.