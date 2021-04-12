"سامسونغ" تطور شاشة ألعاب بتقنية "DisplayHDR 2000" فائقة الدقة

تستعد ”سامسونغ“ لإصدار جديد من شاشة ”Odyssey G9“ المنحنية، التي تعد واحدةً من أفضل الموديلات في السوق لصورتها الساطعة، التي تتفوق بشكل لا يصدق على أي شاشة ألعاب أخرى.

وكانت ”Odyssey G9 2021″، التي تم الإعلان عنها في معرض ”CES 2020“ بمواصفات أثارت الانبهار بين عشاق الألعاب والأفلام، أول شاشة تحصل على شهادة ”VESA DisplayHDR 2000″، التي تحدد أفضل جودة ”HDR“ في السوق.

ولم تكشف الشركة الكورية الجنوبية عن التفاصيل الدقيقة حول المواصفات الفنية للشاشة، لكن مع التسريب الأخير لموقع التسوق الصيني ”تاوباو“ التابع للعملاق ”علي بابا“، كان من الممكن تحديد بعض الخصائص، التي تجعل ”Odyssey G9 2021“ العرض الأكثر لفتًا للانتباه.

وتتميز شاشة ”VA“ بشاشة مقاس 49 بوصة مزودة بتقنية الإضاءة الخلفية ”MiniLED“، وتعتمد نظام الألوان 10 بت ويتم التحديث عند 240 هرتز، بالإضافة إلى الانحناء ”1000R ”، المُستخدم بالفعل، حيث تعتبر الأنسب في السوق من حيث بيئة العمل.

وتدعم الشاشة، وفقًا للتسريبات، تقنيتي ”Nvidia G-Sync“ و“AMD FreeSync“، التي تهدف إلى إلغاء فواصل الإطارات في شاشات الألعاب، وتتوفر الشاشة الجديدة للطلب على متجر ”تاوباو“ الصيني مقابل حوالي 4599 دولارًا أمريكيًا.