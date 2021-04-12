Project Bernanke مشروع سري من غوغل ضاعف أرباحها‎

كشف تقرير نشرته صحيفة ”وول ستريت جورنال“ أن شركة غوغل أدارت لسنوات مشروعًا سريًا يسمى Project Bernanke ضاعف من أرباحها المادية.

واعتمد المشروع على بيانات عروض الأسعار، التي تم جمعها من المعلنين باستخدام تبادل الإعلانات، من أجل منح نظام شراء الإعلانات الخاص بها ميزة على المنافسين.

وكشفت عن ذلك المشروع ما يسمى ”الوكالة الإخبارية“، التي تركز على مكافحة الاحتكار MLex، وكان اسم المشروع مرئيًا عن غير قصد في مستند رفعته غوغل، كجزء من دعوى قضائية لمكافحة الاحتكار في تكساس.

وسمح قاضٍ فيدرالي منذ ذلك الحين لشركة غوغل، بإعادة صياغة الوثيقة، لكن وفقًا للصحيفة، لم يتم الكشف عن Project Bernanke للمعلنين الخارجيين الذين باعوا الإعلانات من خلال أنظمة شراء الإعلانات من غوغل.

وأظهرت الوثائق، أن ذلك حقق عائدات تقدر بمئات الملايين من الدولارات للشركة سنويًا، ويتضمن جزءًا كبيرًا من الدعوى القضائية التفاعل بين أدوار غوغل باعتبارها المشغل لمنصة الإعلانات، والممثل للمشترين والبائعين، كما تعمل -أيضًا- كمشتري إعلانات في حد ذاتها، حيث تبيعها عبر منصاتها من خلال هذه الأنظمة نفسها.

ورفعت تكساس دعوى قضائية، لمكافحة الاحتكار ضد شركة غوغل في شهر ديسمبر، موضحة أن شركة البحث العملاقة، كانت تستخدم تكتيكات مانعة للمنافسة، وكان Project Bernanke جزءًا رئيسيًا فيها.

وتقول تكساس، إن غوغل استخدمت البيانات من خوادم إعلانات الناشرين، حيث يستخدم أكثر من 90% من كبار الناشرين غوغل لبيع المساحات الإعلانية، من أجل توجيه المعلنين نحو السعر الذي يضطرون إلى تقديمه، لتأمين موضع الإعلان.

وكتبت غوغل في الملف غير المنقح، أن البيانات من Project Bernanke كانت قابلة للمقارنة بالبيانات التي تحتفظ بها أدوات الشراء الأخرى، وفقًا للصحيفة.

وتمكنت الشركة من الوصول إلى البيانات السابقة، حول عروض الأسعار المقدمة من خلال إعلانات جوجل، لتغيير عروض الأسعار بواسطة عملائها، وتعزيز فرص العملاء في الفوز بالمزادات لمرات ظهور الإعلانات، مما يضع أدوات الإعلانات المنافسة في وضع غير مؤات.