غوغل تغلق تطبيقها المخصص للتسوق عبر الهواتف الذكية‎

كشفت تقارير تقنية، اليوم الإثنين، أن شركة غوغل الأمريكية قررت إغلاق تطبيقاتها للتسوق Shopping عبر الأجهزة المحمولة لكل من iOS وأندرويد، إذ توجه المستخدمون إلى موقع التسوق عبر الإنترنت بدلا من ذلك.

واتضح من مجموعة سلاسل من التعليمات البرمجية الموجودة في أحدث إصدار من تطبيق Google Shopping، أن غوغل تستعد لإلغاء تطبيق الهاتف المحمول.

وسيبقى موقع shopping.google.com نشطا، حيث يمكنك رؤية ميزات جديدة، مثل: إحصاءات الأسعار، لمساعدتك في الحصول على أفضل صفقة عبر الإنترنت.

وسمح التطبيق للمستخدمين بالاختيار من بين آلاف المتاجر عبر الإنترنت وإجراء عمليات شراء باستخدام حسابات غوغل الخاصة بهم، وكان شعاره “التسوق بسرعة عبر آلاف المتاجر وشراء الأشياء باستخدام حسابك في غوغل”.

وقال متحدث باسم غوغل: إن التطبيقات تستمر في العمل حتى شهر يونيو، وفي غضون الأسابيع القليلة المقبلة، لن يدعم تطبيق Shopping بعد الآن.

وأضاف: جميع الوظائف التي قدمها التطبيق للمستخدمين متاحة في علامة التبويب التسوق، ونستمر في إنشاء الميزات داخل علامة التبويب التسوق وواجهات غوغل الأخرى، بما في ذلك تطبيقات غوغل، التي تسهل على الأشخاص اكتشاف المنتجات التي يحبونها والتسوق منها.

ويعد تطبيق Shopping للأجهزة المحمولة أحدث منتج من غوغل ينضم إلى مقبرتها، التي تضم العديد من الخدمات والتطبيقات، مثل: Google Reader و Hangouts و Plus و Expeditions والقائمة تطول.

ويأتي الإغلاق في الوقت الذي تعمل فيه غوغل على توسيع وظائف التسوق في البحث، والبحث عن الصور ويوتيوب، مع الاستفادة بشكل متزايد من الواقع المعزز.