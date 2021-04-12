ابتكار شريحة تكتشف أعراض كورونا قبل ظهورها وفلتر لإزالة الفيروس من الدم (صور)

ابتكر علماء في وزارة الدفاع الأمريكية ”البنتاغون“ شريحة ميكروية يتم إدخالها تحت الجلد، تقوم باكتشاف أعراض فيروس كورونا قبل ظهورها على المرضى، فضلا عن فلتر يتم ربطه بالكلى يمكنه إزالة الفيروس من الدم.

وكشف الفريق أن أحدث اختراعاتهم عبارة عن رقاقة صغيرة تكتشف عدوى فيروس ”كورونا“ المستجد قبل انتشاره، ورغم أهمية الابتكار، فإنه سيثير المخاوف بكل تأكيد بشأن قيام وكالة حكومية بزرع شريحة إلكترونية في أي شخص.

ومع ذلك، قال المسؤولون إن البنتاغون لا يتطلع إلى تتبع التحركات، دون مزيد من التفاصيل، وفق صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وعرض الكولونيل المتقاعد مات هيبورن، طبيب الأمراض المعدية بالجيش الذي يقود الفريق، شريحة مصممة لفحص الدم باستمرار، يتم وضعها تحت الجلد، وهي مزودة بجهاز استشعار يكشف التفاعلات الكيميائية التي تحدث داخل الجسم.

وقال إن الإشارات الناتجة تعني ظهور الأعراض غدا. وتمكّن هذه الشريحة من الحصول على النتيجة في ثلاث إلى خمس دقائق، وهو ما يمكّن الأطباء من وقف نشاط الفيروس.

وتأتي جهود علماء البنتاجون بعد إصابة حوالي 1.271 شخصا بفيروس COVID-19 على متن السفينة USS Theodore Roosevelt.

وبالنسبة للابتكار الآخر، فهو عبارة عن فلتر يتم وضعه في جهاز غسيل الكلى ويقوم بإزالة الفيروس من الدم.

وكان قد تم تجربة الفلتر لمدة أربعة أيام على مريض عسكري كان في وحدة العناية المركزة يعاني من فشل عضوي وصدمة إنتانية، وفي غضون أيام، تعافى المريض تماما.

وسمحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية باستخدام هذا الفلتر في حالات الطوارئ، وبالفعل تم استخدامه لعلاج حوالي 300 مريض كانوا في حالة حرجة.

وبالإضافة لذلك، يعمل أحد العلماء في الفريق، الدكتور كايفون مودجاراد، على لقاح من شأنه أن يعمل ضد جميع سلالات فيروس كورونا، حتى تلك التي لم يتم تحديدها بعد.

يُذكر أن الفريق يعمل في وكالة مشاريع البحوث المتطورة الدفاعية ‏التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية منذ سنوات على منع الأوبئة والقضاء عليها.