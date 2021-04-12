بمواصفات مميزة.. "شاومي" تعود بقوة بثلاثة أجهزة لوحية جديدة‎

مع زيادة حصة شركة ”هواوي“ في السوق، يحاول المنافسون التفوق على أنفسهم بمنتجات جديدة كل أسبوع، وهي تحقق بالفعل نتائج جيدة، على الأقل بالنسبة للهواتف الذكية.

ومع ذلك، فإن الأمور أبطأ فيما يتعلق بسوق الأجهزة اللوحية، وهو مجال آخر تسيطر عليه شركة ”هواوي“ في الصين، ولكنه -أيضا- على وشك الاستحواذ من قبل منافسين آخرين، بما في ذلك، ”لينوفو“ و“شاومي“.

وتمتلك الشركتان العديد من الأجهزة اللوحية الجديدة لإطلاقها هذا العام، واليوم، كشف تقرير تفاصيل جديدة عن الأجهزة اللوحية القادمة من ”شاومي“.

تجدر الإشارة إلى أن ”شاومي“ قد أخدت استراحة من صناعة الأجهزة اللوحية لبضع سنوات، لكنها تعود وبقوة هذا العام مرة أخرى ليس مع ”واحد“ بل ثلاثة أجهزة لوحية جديدة.

وكشفت تغريدة جديدة تم نشرها علي حساب ”xiaomiui“ الرسمي على تويتر، أن هناك ثلاثة نماذج لأجهزة لوحية جديدة تحمل الاسم الرمزي ”Enuma“ و ”Elish“ و ”Nabu“ بأرقام موديلات ”K81“ و ”K81A“ و ”K82“ على التوالي.

مواصفات الأجهزة الثلاثة:

ستحتوي الأجهزة اللوحية على شاشات IPS بدقة 2560 × 800 ومعدل تحديث 120 هرتز. سيكون لهذه الشاشات مستوى سطوع يبلغ 410 شمعات.

ويضيف المصدر -أيضا- أن الجهاز اللوحي الذي يحمل الاسم الرمزي ”Enuma“ سيحتوي على كاميرا خلفية أساسية بدقة 48 ميغابكسل بينما سيحتوي الآخران على كاميرا خلفية أساسية بدقة 12 ميغابكسل، وستحتوي الأجهزة الثلاثة على إعداد رباعي الكاميرا الخلفية تتضمن كاميرا فائقة السرعة وكاميرا ماكرو وكاميرا عمق.

وفيما يتعلق بالمعالجات، سيعمل جهازا ”Enuma“ و ”Elish“ بواسطة معالج ”Snapdragon 870″؛ بينما سيتم تشغيل جهاز“Nabu“ بواسطة معالج ”Snapdragon 860″، وبناء على هذه المواصفات، فمن المفترض أن يكون جهاز “ Nabu“ اللوحي هو الأرخص.

كما ستحتوي الأجهزة اللوحية الثلاثة على خاصية ”NFC“، ومكبرات صوت رباعية، وشحن لاسلكي، وشحن فائق السرعة.

ومن المتوقع، تشغيل الأجهزة اللوحية الثلاثة تحت خط ”Mi Pad“، بواجهة مستخدم ”MIUI“ استنادا إلى نظام التشعيل ”Android“، وسيتم إطلاقها أولا في الصين قبل إصدار عالمي.

على صعيد آخر، أكدت شركة ”لينوفو“، أكبر صانع لأجهزة الكمبيوتر في العالم، أنها لن تطلق جهازا واحدا بل ثلاثة أجهزة لوحية جديدة في الأيام المقبلة، بما في ذلك: ”Xiaoxin Pad Plus“ و ”YOGA Pad Pro“ و ”YOGA Duet 2021“.