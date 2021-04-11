تقرير: تسريب بيانات 1.3 مليون مستخدم لتطبيق "كلوب هاوس"

قالت صحيفة ”هندوستان تايمز“، إنه تم تسريب المعلومات الخاصة بأكثر من مليون مستخدم لتطبيق ”كلوب هاوس“ على الإنترنت.

وأضافت بقولها، في تقرير نشرته اليوم الأحد، إن ”قاعدة البيانات (إس كيو إل) التي تحتوي على المعلومات الشخصية لما يقرب من 1.3 مليون مستخدم لتطبيق (كلوب هاوس)، تعرضت للتسريب على الإنترنت، استنادا لتقرير على موقع (سايبر نيوز)“.

وأشارت إلى أن ”المعلومات المسربة تحتوي على أسماء الصفحات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، هوية المستخدم، رابط صورته الشخصية، حسابه على تويتر، عدد المتابعين، تاريخ إنشاء الحساب، إضافة إلى تفاصيل أخرى“.

وذكرت أن البيانات المسربة لا تحتوي على معلومات حساسة، مثل تفاصيل بطاقة الائتمان، أو وثائق قانونية.

وتابعت: ”يستطيع مجرمو الإنترنت استخدام تلك البيانات في استهداف المستخدمين، أو أنواع أخرى من الهجمات التي تستهدف اختراق المعلومات السرية والشخصية، ويستطيعون أيضا السطو على كلمات المرور على الصفحات الشخصية بتطبيق (كلوب هاوس)“.

ونقلت الصحيفة عن التقرير أن ”هؤلاء المهاجمين يستطيعون تجميع المعلومات التي حصلوا عليها عبر قاعدة البيانات المسربة الخاصة بـ(إس كيو إل)، مع اختراقات أخرى للمعلومات، من أجل إنشاء ملفات تعريف مفصلة لضحاياهم المحتملين“.

ولفت التقرير إلى أن هؤلاء المهاجمين، من خلال المعلومات التي يحصلون عليها، يستطيعون شنّ هجمات يمكنهم من خلالها الحصول على بيانات سرية، ويصل الأمر إلى إمكانية تزوير الهويات.

وبحسب الصحيفة، فإن مستخدمي ”كلوب هاوس“ يتم نصحهم بتجنب الرسائل المشبوهة، وطلبات الاتصال من غرباء، وتعديل كلمات المرور الخاصة بهم على التطبيق، والتأكد من عدم تكرارها على حسابات أخرى.

وأفادت بأن ”كلوب هاوس“ لم يعلّق على التقرير الذي أشار إلى تسريب بيانات 1.3 مليون مستخدم للتطبيق حتى الآن.