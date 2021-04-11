"شاومي" تكشف عن مواصفات جهازها اللوحي "Xiaomi Mi Pad 5"

انتعش سوق الأجهزة اللوحية العام الماضي، وازداد الطلب على تلك الأجهزة وسط تفشي فيروس كورونا حول العالم؛ في الوقت الذي أصبح فيه الجميع يمارسون أعمالهم من المنزل؛ بالإضافة إلى تلقي العديد من الطلاب دروسهم عبر الإنترنت، وأيضا لمساعدة الأشخاص الذين يواجهون العزل المنزلي بشكل انفرادي.

شركة ”شاومي“ الصينية العملاقة بدورها أكدت استعدادها التام لتحديث خط الأجهزة اللوحية في عام 2021؛ والعودة إلى السوق بجهاز جديد يسمى “ Mi Pad 5 ”؛ وفي هذا التقرير سنكشف المزيد من تفاصيل جهاز Mi Pad 5 الجديد.

مواصفات جهاز Mi Pad 5 اللوحي

يحمل الجهاز Mi Pad 5 الاسم الرمزي K81C. وتشير أحدث المعلومات إلى أن جهاز Mi Pad 5 اللوحى سيدعم تقنية الشحن السريع ومعدل تحديث عاليا.

كما تشير بعض التقارير إلى أن الجهاز اللوحي سيكون متاحا في نسختين، وسيتم تشغيل الإصدار الأصغر حجما بواسطة معالج MediaTek Dimensity 1200.

وسيأتي الإصدار الثانى الأعلى من جهاز XIAOMI Mi Pad 5 اللوحي بشاشة فائقة الدقة بقياس 11 بوصة وجودة عرض 2k؛ ومعدل تحديث يبلغ 144 هرتز، معدل استجابة اللمس 480 هرتز.

وهناك تكهنات بأن الجهاز اللوحي سيأتي مدعوما بماسح ضوئي لبصمات الأصابع ودعم القلم؛ ما سيسمح لها بالتنافس مع الأجهزة اللوحية لعمالقة الهواتف الذكية: سامسونغ، وأبل، وهواوي.

كما سيتم تشغيل Mi Pad 5 بواسطة معالج Snapdragon 870، كما سيأتي مزودا ببطارية عملاقة سعة 8000 مللي أمبير في الساعة، وواجهة مستخدم MIUI معدلة بشكل خاص بالطريقة ذاتها المطبقة في هاتف Xiaomi Mi Mix Fold.

كما سيتضمن الإصدار الأحدث قائمة ابدأ وشريط المهام من Windows، كما يمكنك التبديل إلى وضع سطح المكتب، والذي سيجعل واجهة الجهاز اللوحي أشبه بأجهزة الكمبيوتر المحمول.