الكشف عن تصميم ساعة غوغل Pixel Watch وموعد إصدارها

يشير تسريب جديد إلى أن عملاق التقنية ”غوغل“ تعمل بالفعل على إصدارها الأول من النسخة الذكية من ساعات Pixel Watch، وذلك بعد أن تم التكهن بظهورها قبل ثلاث سنوات.

ويبدو أن ”غوغل“ جاهزة أخيرًا لإطلاق Pixel Watch، وهي أول ساعة ذكية كاملة طورتها الشركة، وكما يبدو مألوفًا في مثل هذه الإصدارات المهمة، تأتي التفاصيل الأولى من مصدر خارج عملاق البحث.

وشارك المسرب المعروف ”جون بروسر“، اليوم، تفاصيل جديدة حول Pixel Watch المنتظرة، عبر فيديو على يوتيوب، حيث يتم عرض تصميم الساعة الذكية من زوايا متنوعة.

ورغم أن الصور غير رسمية، وفقًا لبروسر نفسه، لكنها تمثل الصور الأكثر دقة للأجهزة النهائية التي ستقدمها ”غوغل“.

وبالتزامن مع التصميمات التي تناولتها تقارير سابقة، تأتي الساعة الذكية ذات قرص دائري، مع زر فعلي فقط على الجانب الأيمن، على الرغم من أن الشيء الأكثر إثارة للإعجاب فيه سيكون بلا شك شاشتها، مع لوحة بلا حدود تقريبًا تشغل جزءًا صغيرًا من المنحنى الجانبي، ما يوفر سطحا عريضا.

لم يشر التسريب إلى أي تفاصيل أو مواصفات تقنية للساعة الذكية، لكن يتوقع أن تستعين ”غوغل“ بتجهيزها بأحدث معالج Snapdragon Wear 4100 SoC من كوالكوم.

وبحسب بروسر، فسيتم إطلاق Pixel Watch في نفس توقيت إطلاق Google Pixel 6، مع موعد إطلاق تقديري في الأشهر الأخيرة من هذا العام.

ومع ندرة بقية التفاصيل، لا يزال من السابق لأوانه الحديث عن سعر محتمل لساعة Pixel Watch، رغم أن كل شيء يشير بلا شك إلى أن ”غوغل“ ستتنافس مع الأجهزة الحالية الأفضل في النطاق.