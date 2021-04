الكشف عن الصور الأولى لشاحنة "جيلي" الكهربائية

تستعد شركة جيلي الصينية للإعلان عن أول شاحنة كهربائية ثقيلة، سيكون المنافس الرئيس لها هو شاحنة ”تسلا“ الكهربائية Tesla Semi.

وترجع الصور الأولى المنشورة للشاحنة، للصحفي البريطاني جريج كابل، بصفحته الشخصية على ”تويتر“ نقلا عن تسريب لأحد موردي جيلي.

وبحسب مصادر، لم يُكشف عن الاسم النهائي للشاحنة بعد، لكن سيكون AD21 هو الاسم الرمزي للتطوير، كما تقدم الصور تصميما مستقبليا يمنح الشاحنة خصائص ديناميكية هوائية، والتي تقلل بدورها من مقاومة الشاحنة لتدفق الهواء؛ ما يزيد من قدرتها على الانطلاق.

ومن الواضح أن قسم السيارات الكهربائية الذي أنشأته جيلي في عام 2016، ويسمى Farizon، سيكون المختص ببيع الشاحنة الكهربائية الجديدة.

وفي الوقت الحالي، لا يوجد بيانات حول الشاحنة، لكن صورها الأولى موحية للغاية، ويمكن أن نرى بوضوح رأس جرار، حيث إن هذه الشاحنة مصممة ضمن الفئة التي تعمل على سحب مقطورات ذات حمولة كبيرة، مثل الطرازات التي أعلنت عنها تسلا سابقا.

كما يتوقع أن تحتوي شاحنة جيلي الكهربائية الجديدة بنسبة 100 % على حزمة بطارية ضخمة يمكن تفكيكها بسهولة؛ ما يسمح باستبدال البطاريات الفارغة بأخرى مشحونة مسبقا، حيث توجد في السوق الصينية شبكة كبيرة من محطات استبدال البطاريات، تتيح عدم الاضطرار إلى الانتظار حتى شحن البطاريات مرة أخرى بالكامل.

وفيما يتعلق بتصميمها، من المتوقع أن تستلهم الشاحنة الكهربائية التصميم والأشكال ونسب Tesla Semi الأساسية، مع الأخذ في الاعتبار أن الأمر لا يزال مجرد تصورات، حيث يتعين الانتظار لتأكيد الشكل الذي سيكون عليه الإصدار النهائي لهذه الشاحنة الكهربائية.

1/3 Geely's heavy-duty electric truck has been exposed in images uploaded to a supplier website. Codenamed AD21, the European engineered semi is set to be sold under the Farizon brand, offering what insiders suggest will be class-leading aero and … <cont.>@GeelyGlobal pic.twitter.com/kmvzDATCvv

— Greg Kable (@GregKable) April 8, 2021