بمزايا فريدة.. "سامسونغ" تطلق مجموعة شاشات "Smart Monitor"

طرحت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية، اليوم السبت، مجموعة شاشات ذكية فريدة من نوعها في الهند.

وتتوفر الآن شاشات ”Smart Monitor M5“ و ”M7“ للشراء في الهند، عبر موقع أمازون إنديا، ومتاجر سامسونغ عبر الإنترنت.

ويبلغ سعر الإصدار 27 بوصة من ”Smart Monitor M5“ مبلغ 21999 روبية هندية (حوالي 299 دولارا)، بينما يكلف الإصدار 32 بوصة 24999 روبية هندية (حوالي 335 دولارا)، ويبلغ سعر الشاشة الذكية M7 مقاس 32 بوصة 36999 روبية هندية (حوالي 499 دولارا).

وسيحصل العملاء الذين يحصلون على ”Smart Monitor“ في الهند أيضا على لوحة مفاتيح و“ماوس“ لاسلكية ”Logitech MK240 Nano“ مجانية مع الشاشات.

كما تقدم أمازون أيضا عضوية ”Amazon Prime“ لمدة عام واحد مجانا مع هذه الشاشات، وستكون الشاشات متاحة أيضا من خلال تجار التجزئة المعتمدين وغير المتصلين بالإنترنت عبر البلاد.

وتأتي الشاشة الذكية ”M5“ بأحجام 27 بوصة و32 بوصة بدقة ”Full HD“، وتتميز الشاشة الذكية ”M7“ بدقة ”4K“، ويستخدم كل من ”M5“ و ”M7″ لوحات“ VA“ مع ذروة سطوع تصل إلى 250 شمعة، ومعدل تحديث 60 هيرتز، ووقت استجابة 8 مللي ثانية من الرمادي إلى الرمادي، ودعم تقنية ”HDR10″، وتعديل تلقائي للسطوع.

وتتميز أيضا شاشات ”M7″ و“M5“ الذكية بدعم ”WiFi“ لتطبيقات ”Office 365“ التي تحتاج إلى الاتصال بأجهزة الكمبيوتر، كما يمكن لميزة ”Remote Access“ أن تدعم المستخدمين في الاتصال لاسلكيا وعن بعد بالملفات التي تم تخزينها على أجهزة الكمبيوتر، ويمكن لهذه الميزة أن تدعم عرض المحتوى من أجهزة الكمبيوتر المحمول على الشاشة.

كما تتميز الشاشة بتقنية المساعد الصوتي ”Bixby“ و ”SmartThings“، وجدير بالذكر أن جميع هذه الشاشات تعمل بنظام ”Tizen OS“، مما يسمح للمستخدمين بالوصول إلى تطبيقات مثل: ”Apple TV +“ و Disney + (Hotstar في الهند) و ”Prime Video“ و ”Netflix“ و“Samsung TV Plus“ و“YouTube“.

كما تأتي شاشة ”M5“ مزودة بمنفذي ”HDMI 2.0“ ومنفذي ”USB 3.0″، بينما تأتي“M7“ بمنفذي ”HDMI 2.0″، وثلاث منافذ ”USB 3.0″، كما تحتوي على منفذ ”USB“ من النوع ”C“ يوفر دعم شحن يصل إلى 65 واط للهواتف الذكية أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة المتصلة.