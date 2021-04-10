أحدهما أول امرأة عربية.. الإمارات تعلن عن اختيار رائدي فضاء لتدريبهما من طرف ناسا

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت، عن اختيار رائدي فضاء إماراتيين، لتدريبهما ضمن برنامج لوكالة الفضاء الأمريكية ”ناسا“، أحدهما أول رائدة فضاء عربية.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي:“نعلن بحمدالله، اليوم، عن اثنين من رواد الفضاء الإماراتيين الجدد .. أحدهما أول رائدة فضاء عربية .. نورا المطروشي، ومحمد الملا“.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر:“تم اختيارهما من بين أكثر من 4000 متقدم .. وسيبدأ تدريبهما قريبًا ضمن برنامج ناسا لرواد الفضاء.. نبارك للوطن بهما .. ونعوّل عليهما لرفع اسم الإمارات في السماء“.

نعلن بحمدالله اليوم عن اثنين من رواد الفضاء الإماراتيين الجدد .. بينهم أول رائدة فضاء عربية .. نورا المطروشي ومحمد الملا … تم اختيارهم من بين أكثر من ٤٠٠٠ متقدم .. وسيبدأ تدريبهم قريباً ضمن برنامج ناسا لرواد الفضاء.. نبارك للوطن بهم .. ونعول عليهم لرفع اسم الامارات في السماء. pic.twitter.com/5frAJQePO5 — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) April 10, 2021

وكانت الإمارات أرسلت في العام 2019 هزاع المنصوري في مهمة إلى محطة الفضاء الدولية، على متن مركبة الفضاء الروسية ”سويوز أم أس 15″، ليكون بذلك أول رائد فضاء إماراتي يصل المحطة.