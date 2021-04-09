الكشف عن أول تلفاز 8K في العالم بتقنية Wi-Fi 6E

كشفت شركتا ميدياتك وسامسونغ النقاب عن أول تلفاز 8K QLED مزود بتقنية Wi-Fi 6E في العالم يُطلق عليه Samsung 8K QLED Y21.

وفقًا للإعلان الرسمي، سيدعم التلفاز الذكي من عملاق التقنية الكوري الجنوبي أسرع إمكانيات الاتصال من خلال توفر Wi-Fi 6E، الذي يقدم سرعة نقل البيانات بشكل أسرع وأوقات انتقال أقل وأحدث ميزات الأمان وموثوقية الاتصال.

وقال جيري يو، نائب الرئيس الأول للشركة التايوانية، في بيان: ”من خلال تقنيات الاتصال المتقدمة الخاصة بنا -بما في ذلك دعم WiFi-6- المدمجة في أجهزة تلفزيون 8K من سامسونغ، فإننا نقود قطاع التلفزيون الذكي المتميز إلى الأمام على مستوى العالم ”.

وأضاف يو: ”يعتمد المستهلكون على الاتصال السريع والموثوق، سواء كانوا يستخدمون تلفزيونهم للبث المباشر أو اللعب أو متابعة التدريبات“.

وأوضح: ”مثل تعاوننا مع سامسونغ دورًا أساسيًا في تقديم أحدث تقنيات التلفاز الذكي للمستهلكين لدعم هذه الاستخدامات وما هو أبعد من ذلك“.

ويتم تشغيل تلفزيون 8K QLED عبر معالج MT7921AU من ميدياتك حيث يدعم شبكتي Wi-Fi 6E وBluetooth 5.2 من خلال منصة واحدة متكاملة، ويمكن للمستهلكين الاستمتاع ببث وألعاب أكثر سلاسة دون انقطاع، مع سرعات تصل إلى 1.2 غيغابت في الثانية.

مع ذلك، لايزال المجتمع التقني يفتقر إلى مزيد من التفاصيل حول تلفزيون سامسونغ الذكي الجديد، إضافة إلى ذلك، لا تزال المعلومات المتعلقة بسعره وتوافره غير معروفة أيضًا.