ما الذي تتميز به شبكة تحديد المواقع الجديدة من "أبل"؟

أعلنت شبكة ”أبل“ الأمريكية عن تحديث برنامج تتبع المواقع الخاص بها، وتزويده بمميزات وتقنيات حديثة، تساعد الآخرين على تتبع الأجهزة.

وقالت الشركة، في بيان لها، عبر موقعها الإلكتروني، إن شبكة تحديد المواقع تعمل على التوسع بهذه القدرات عن طريق تحديد موقع الأجهزة المفقودة، حتى إذا كانت لا تستطيع الاتصال بالإنترنت أو لا تدعمه.

وأوضحت أن شبكة تحديد الموقع هي شبكة يشارك فيها الجمهور وتضم مئات الملايين من أجهزة Apple التي تستخدم تكنولوجيا الاتصال اللاسلكي Bluetooth للعثور على الأجهزة أو الأغراض المفقودة، والتي تكون على مقربة من مالكها، وإبلاغ المالك بموقعها التقريبي.

وبحسب الشركة، يتم تشفير العملية بأكملها بين الطرفين وبشكل مجهول الهوية، وبهذا لا يمكن لأحد، ولا حتى Apple أو المصنعين الآخرين، الاطلاع على موقع أي جهاز أو معلوماته.

ويسهل تطبيق تحديد الموقع على iPhone وiPad وiPod touch وMac تحديد موقع أجهزة Apple المفقودة، وكذلك البقاء على اتصال بالأصدقاء وأفراد العائلة، مع الحفاظ على خصوصية المستخدم.

وإذا فقد أحد المستخدمين جهاز Apple الخاص به، يسمح له تطبيق تحديد الموقع بتحديد موقعه على خريطة، وتشغيل صوت لتحديد موقعه بدقة متناهية، وضبطه على نمط الفقدان لقفله على الفور، وعرض رسالة تضم رقما للاتصال به، كما أنه يسمح للمستخدم بحذف الجهاز عن بعد في حالة وقوعه في أيد غير أمينة.

وتشكل أحدث الدراجات الإلكترونية من طراز S3 و X3 من VanMoof، وسماعات الأذن SOUNDFORM Freedom True Wireless Earbuds من Belkin، ومتعقب الأغراض Chipolo ONE Spot المجموعة الأولى من ملحقات المصنّعين الآخرين المبتكرة التي تعمل مع تطبيق تحديد الموقع.

وستسمح هذه المنتجات للمستخدمين بتحديد الموقع الذي تركوا فيه مركباتهم، وسماعات الأذن الخاصة بهم داخل الصالة الرياضية، وحقائب الظهر، وغير ذلك الكثير. وسيقدم مصنعو الأجهزة الآخرون منتجات وملحقات تدعم تطبيق تحديد الموقع قريبا.

ويمكن لمطوري ومصنعي الملحقات المهتمين زيارة apple.com لمعرفة المزيد عن برنامج MFi وتنزيل أحدث مواصفات برنامج Find My Network Accessory Program.