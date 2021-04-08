كاميرا C6W.. تجربة جديدة ذكية في المراقبة المنزلية

أطلقت شركة EZVIZ، المتخصصة في مجال الذكاء المنزلي، كاميرتها المنزلية الذكية الأنيقة C6W أخيرا، والتي تحمل العديد من المميزات الجديدة.

ويمكن للكاميرا الذكية المراقبة بزاوية 360 درجة في التحريك والإمالة لتكون أداة أمان داخلية قوية.

وقال بريدج هوانغ، مدير المنتجات في قسم كاميرات EZVIZ القابلة للتحريك والإمالة: ”صُممت كاميرا C6W الجديدة لتلبية الاحتياجات المتزايدة في حماية المنزل على نطاق أوسع وأكثر حكمة وبسبب الطلب المتزايد على الذوق الداخلي الجيد في كل التفاصيل“.

وأضاف: ”نأمل أن تستمتع العائلات باستخدام كاميرا C6W الجديدة بفضل تصميمها المتميز ومرونتها الفائقة وقدرتها على التكيف مع مراقبة بزاوية 360 درجة وتوفيرها لمنزل أكثر أماناً في النهاية“.

وصممت كاميرا C6W على شكل كرة أنيقة وعصرية، وهي الجهاز المثالي لوضعها في غرفة المعيشة في المنزل، وترتكز على قاعدة فضية مع لمسة نهائية غير لامعة، مما يجعلها مناسبة للديكور الداخلي الحديث.

ويمكن للمستخدمين تشغيل وضع الخصوصية من تطبيق EZVIZ لإيقاف تشغيل العدسة متى احتاجوا، وأكدت الشركة أن جميع بيانات المستخدم مشفرة بدقة، مما يتطلب مصادقة متطورة للوصول إلى المستخدم فقط.

وتستطيع الكاميرا التحرك والإمالة بطريقة تشبه البومة، مما يوفر مجال رؤية بزاوية 360 درجة وتتبع حركة ذكي في كل ركن من أركان الغرفة. وعند ملاحظة الحوادث، ستقوم الكاميرا تلقائياً بالتكبير حتى 4 مرات لالتقاط التفاصيل. ولفلترة التنبيهات غير المهمة، يمكن أيضاً تعيين تتبع التكبير/التصغير التلقائي على ”التتبع البشري فقط“.

لالتقاط مشاهد أكثر وضوحاً، تصور كاميرا C6W كافة التفاصيل بدقة 2K، مما يسمح بتكبير الصورة رقمياً أكثر 8 مرات. إضافةً إلى ذلك، تتميز الكاميرا بتقنية True-WDR لتصوير البيئات الحقيقية بدقة أفضل في الإضاءة عالية التباين من خلال التخلص من التعرض المفرط والتعرض الناقص.