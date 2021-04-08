"سبيس إكس" تطلق الدفعة العاشرة من أقمار "ستارلينك" الصناعية الجديدة

أطلقت شركة ”سبيس إكس“ الأمريكية الأربعاء، الدفعة العاشرة من أقمار ”ستارلينك“ الصناعية الجديدة لعام 2021، ليصل العدد الإجمالي إلى 1443 قمرا في المدار.

ووفقا لتقرير صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، فقد انطلق صاروخ ”فالكون 9“ في تمام الساعة الـ 12:34 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة من مركز كينيدي للفضاء في قاعدة ”كيب كانافيرال“ الجوية، بولاية فلوريدا، وعلى متنه 60 قمرا صناعيا من نوع ”ستارلينك“.

من جهتها، قالت جيسي أندرسون، مهندسة التصنيع في ”سبيس إكس“، خلال بث مباشر للإطلاق عبر الإنترنت: ”كما ترون على الشاشة فالطقس يبدو جميلا؛ والسماء صافية.. وقد انطلق (فالكون 9) بنجاح من قاعدة (كيب كانافيرال) الجوية، وهو يحمل الدفعة العاشرة من أقمار (ستارلينك) الصناعية الجديدة الخاصة بنا إلى المدار“.

وبعد الإطلاق المبكر لشهر مارس/آذار، أجرت الشركة المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك رحلات في الـ11 من مارس/آذار و الـ14 من مارس/آذار، وكلها جزء من مخطط ماسك الرئيس المتمثل في إرسال 1500 قمر إلى الفضاء بحلول نهاية عام 2021.

ومن خلال هذه المهمة، تكون ”سبيس إكس“ نشرت 1443 قمرا صناعيا من ”ستارلينك“ في 26 عملية إطلاق، بما في ذلك نماذج أولية ومركبات فضائية فاشلة.

ووفقا لجوين شوتويل، رئيس شركة ”سبيس إكس“ ومديرها التشغيلي، سيكون لأسطول ”ستارلينك“ القدرة على تقديم خدمة الإنترنت دون انقطاع للمستهلكين مع عدد قليل من عمليات الإطلاق.

و“ستارلينك“، شبكة أقمار صناعية من جيل المستقبل، مخصصة لتوفير الإنترنت للسكان في جميع مناطق العالم.

وبدأت شركة ”سبيس إكس“ بتنفيذ هذا المشروع في فبراير عام 2018.