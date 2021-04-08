"ريلمي" تكشف رسمياً عن سماعات "Buds Air 2 Neo"

كشفت شركة ”ريلمي“ الصينية رسمياً عن سماعة ”Buds Air 2 Neo“ اللاسلكية التي تنطلق بسعر منخفض ومزايا متطورة.

وتتميز سماعة ”Buds Air 2 Neo“ اللاسلكية بتصميم جديد يختلف عن الإصدار الأصلي ”Buds Air 2″، مع مستوى تسعير منخفض ودعم إلغاء الضوضاء النشطة،كما تدعم خفض الضوضاء ”25 dB“، مع نمط ”Transparent“ مع اثنين من الميكروفونات لدعم إلغاء الضوضاء أثناء المكالمات.

كما تدعم سماعة ”Buds Air 2 Neo“ عمر شحن يصل إلى 20 ساعة، أو 28 ساعة، مع وقف ميزة إلغاء الضوضاء النشطة، بينما تستمر السماعة فقط بعمر شحن يصل إلى 5 ساعات.

وتضم سماعة ”Realme Buds Air 2 Neo“ محرك 10مم، كما تتميز بطبقة من طلاء بوليمر كريستالي سائل.

ويمكن لكل جهة من السماعة أن تتصل بالهاتف من خلال رابط ”Bluetooth 5.2″، كما تم خفض معدل تأخر الاستجابة أيضاً في نمط الألعاب 88 مللي ثانية.

ويمكنك استخدام تطبيق ”Realme Link“ على منصة الأندوريد لدعم اتصال السماعة اللاسلكية بالهاتف ولدعم ضبط مستوى إلغاء الضوضاء، كما تتمتع هذه السماعات بدعم معايير IPX5 لمقاومة المطر والعرق.

وستتوفر سماعات ”Realme Buds Air 2 Neo“ في باكستان أولاً بسعر 8000 روبية باكستانية، ( 53 دولارا / 44 يورو)، كما تتوفر السماعة اللاسلكية باللونين الأسود والرمادي.