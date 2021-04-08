جهاز "Surface Laptop 4" من مايكروسوفت قريبا في الأسواق

تخطط شركة مايكروسوفت الأمريكية لإصدار جهاز الكمبيوتر المحمول الجديد ”Surface Laptop 4“ رسميا في حدث جديد عبر الإنترنت خلال الأسبوع الثالث أو الرابع من أبريل/نيسان.

ووفقا لتقرير صادر عن ”ذا فيرج“، فإن مايكروسوفت قد نشرت أخيرا صفحات دعم العملاء لجهاز ”Surface Laptop 4″، مؤكدا أن العرض التقديمي الرسمي يمكن أن يحدث قريبا جدا.

وأوضح التقرير أن عملاق التقنية الأمريكي يستعد للإعلان عن الأجهزة في وقت مبكر من الأسبوع المقبل ضمن حدثها المتوقع، فيما لم تكشف صفحات الدعم عن المواصفات الرسمية لأجهزة الكمبيوتر المحمولة، لكن هناك معلومات معروفة عنها بالفعل.

وتشير الصفحات نفسها إلى أنه سيكون بإمكان المستخدمين شراء ”Surface Laptop 4“ في نسختين مع معالجات ”Intel أوAMD“.

فيما يتعلق بشركة ”Intel“، من الممكن أن تكون المعالجات المعنية من الجيل الأول، وهي ”Core i5-1145G7 وCore i7-1185G7″، وبالنسبة إلى ”AMD“، فمن المحتمل أن تكون معالجات ”Ryzen 5 4680U وRyzen 7 4980U“ هي التي ستعمل مع الجهاز الجديد.

بالإضافة إلى ذلك، يتوقع أن تقوم مايكروسوفت بتسويق طرز من ”Surface Laptop 4“ ذات شاشات بأحجام 13.5 و15 بوصة، إلى جانب سعة قصوى تبلغ 32 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و1 تيرابايت من التخزين الداخلي.