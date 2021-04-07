منها سبوتيفاي وأبل ميوزك.. منصات موسيقية عالمية تواجه اتهامات بالتحيز للذكور

وفرت منصات مثل Spotify وApple Music وما شابه مكانًا للفنانين وقدمت فرصة ممتازة للجدد منهم للوقوف أمام ملايين المستمعين، لكن لا يزال الجدل حول ما إذا كانت خدمات البث هذه موجودة لمساعدة الموسيقيين أو إعاقتهم بسبب الخوارزميات المتحيزة، الذي أصبح موضوع نقاش قوي.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة ”ديلي ميل“، وبناء على ما تستخدمه هذه المنصات من خوارزميات تنصح بالاختيار بناءً على ”عادات“ الاستماع، فقد توصل باحثون إلى أن تلك الخوارزميات المستخدمة في خدمات البث، مثل المباشر Spotify، توصي على الأرجح بأغاني الفنانين الذكور أكثر من الإناث.

حلل باحثون من أوروبا سلوك الاستماع لنحو 330 ألف مستخدم على مدى تسع سنوات، ووجدوا أن 25 في المائة فقط من الفنانين الذين استمعوا إليهم كانوا إناثًا.

وبحسب الدراسة، عندما اختبروا خوارزمية Spotify المستخدمة على نطاق واسع، وجدوا أن الأغنية الأولى الموصى بها كانت لمطرب ذكر، كما كان الحال كذلك بالنسبة للست أغاني التالية، وكان على المستخدمين الانتظار حتى الأغنية السابعة أو الثامنة لسماع أغنية لمطربة أنثى.

وتشير الدراسة إلى أنه عندما يستمع المستخدمون إلى الأغاني الموصى بها، ”تتعلم“ الخوارزمية من هذه الأغاني، ما يخلق حلقة تغذية مرتدة تشجع على إبراز أغاني الذكور.

وتوضح الدراسة أيضًا أنه لوقف تلك التغذية اللاحقة، يجب أن تحظى أغاني الإناث بمزيد من المشاهدة. كما قام الفريق البحثي -في محاكاة- بإعادة ترتيب الخوارزمية الأساسية ونقل الفنانين الذكور بالأسفل.

قال أحد الباحثين: إن الفريق درس تأثير التوصيات المعاد تصنيفها على سلوك الاستماع لدى المستخدمين على المدى الطويل في المحاكاة، كما سيكون المستخدمون قادرين- بمساعدة الخوارزمية- على تغيير سلوكهم. والبدء في الاستماع إلى الفنانات بشكل أكبر.

وفقًا لـ ”ستاتيستا“، ‏وهي شركة ألمانية متخصصة في بيانات السوق والمستهلكين، في أوائل عام 2020 تم اشتراك 400 مليون شخص في الولايات المتحدة فقط في خدمة البث الأكثر انتشارًا.