باحثون يطورون تقنية لتحويل ثاني أكسيد الكربون والمياه الملوثة إلى مركب مفيد

طور فريق بحثي من قسم العلوم في جامعة ييل الأمريكية، والجامعة الجنوبية للعلوم والتقنية الصينية SUSTech، محفزا جديدا يقوم بتحويل ثاني أكسيد الكربون في الهواء الجوي، والنترات في المياه العادمة، إلى مركب ميثيلامين، والذي يدخل في صناعة العديد من الأدوية والمنتجات الكيماوية المستخدمة في الزراعة.

وبحسب الموقع الإلكتروني لجامعة ييل، يتم إنتاج مركب ميثيلامين حاليا عن طريق صناعته باستخدام الوقود الأحفوري، وفي ظروف درجات حرارة مرتفعة، وتفاعلات كيميائية عالية الضغط.

وقال هايليانغ وانغ، المؤلف الرئيس للدراسة: إن ”المحفز الذي طورناه يصنع توليفة مستدامة لمركب ميثيلامين من النفايات البيئية، وذلك باستخدام الطاقة المتجددة في درجة حرارة الغرفة ومع الضغط الجوي العادي“.

وأوضح الباحثون، أن ”المحفز الجديد يعمل في عملية متتالية فريدة من التفاعلات الكيميائية، بواسطة جزيئات مشتقات الكوبالت فثالوسيانين المدعومة على سطح الأنابيب النانوية الكربونية، حيث يحد من ثاني أكسيد الكربون والنترات، ويمنع اقتران الكربون بالنيتروجين“.

وكشف وانغ أن الفضل في تطوير المحفز، يعود لخريج سابق من جامعة ييل، ويدعى روبرت تاتل، والذي أرسل له رسالة يشتكي فيها تلوث بحيرة أوكيشوبي في ولاية فلوريدا الأمريكية، بمياه الصرف الصحي التي تحتوي على نسبة عالية من النترات والفوسفات؛ ما نجم عن ذلك في السنوات الأخيرة عمليات قتل هائلة للحياة البحرية، وتأثيرات سامة على التنفس البشري، وخسارة في عائدات السياحة بالمنطقة، إذ دعاه في ختام رسالته إلى البحث عن مواد جديدة لحل المشكلة.

وكان وانغ ابتكر في عام 2019، محفزا كيميائيا يزيل المواد غير المرغوب فيها من البيئة مثل ثاني أكسيد الكربون، ويحولها إلى شيء مفيد.