"شاومي" تكشف عن مواصفات وسعر أول سيارة كهربائية

نفذ الرئيس التنفيذي لشركة شاومي، لي جون، بثا مباشرا اليوم تحدث من خلاله عن العديد من الموضوعات، ومن بينها أول سيارة كهربائية لشركته.

وقال لي خلال البث المباشر إن أول سيارة من شاومي ستكون إما سيدان أو دفعا رباعيا، بنطاق سعري يتراوح بين 100000 و 300000 يوان (حوالي 15000 دولار إلى 45000 دولار).

وأكد أن الشعار المستدير المصمم حديثا أكثر ملاءمة لماركات السيارات من الشعار السابق، لكنهم قاموا بتغيير تصميم الشعار قبل أن تتخذ الشركة قرارها بشأن تطوير سيارات كهربائية جديدة.

وأوضح أن المعركة الأولى هي الحاسمة، ومن المتصور أن تأتي سيارات شاومي مزودة بمكيفات هواء منعشة لتنقية الهواء من الضباب الدخاني، ولإزالة ملوثات الهواء.

وأطلق الرئيس التنفيذي لشاومي استطلاع رأي عن سيارة شاومي الجديدة على موقع ويبو الصيني قبل البث المباشر.

وسأل جون عما إذا كان ينبغي عليهم استخدام علامة شاومي التجارية في منتجات السيارات، وما هي فئة السيارات التي يجب إطلاقها أولاً، وما هي الأسعار المقبولة.

نتيجة لذلك، يعتقد معظم المستخدمين أن أول سيارة من شاومي لن تكون من فئة RV أو سيارة رياضية، كما اختار ثلثا المستخدمين الفئة السعرية أكثر من 100000 يوان من السعر (15000 دولار )، ولم يشيروا ما إذا كان ينبغي على شاومي استخدام شعارها الجديد للسيارات القادمة.

على صعيد آخر، في نهاية شهر مارس، عقدت شركة شاومي مؤتمر Xiaomi Spring ، وأصدرت الهاتف الذكي Xiaomi MIX FOLD بشاشة قابلة للطي، وشريحة التصوير Surge C1 وعدد من المنتجات المذهلة الأخرى.

في الوقت نفسه، أعلن لى جون عن استثمار لمدة 10 سنوات بقيمة 10 مليارات دولار، باستثمار أولي قدره 10 مليارات يوان (1.53 مليار دولار)، لذلك بعد هذا البيان، دخلت شاومي رسميا سوق السيارات الكهربائية الذكية.

وقال لي جون: ”أنا على استعداد للمراهنة بكل حياتي، والدخول في ساحة المعركة مرة أخرى، والقتال من أجل شاومي!“.