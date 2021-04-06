المركبة الفضائية الصينية "Tianwen-1" تلتقط مشاهد مذهلة للمريخ (صور)

التقطت المركبة الفضائية الصينية ”تيان وين- 1“ Tianwen-1، التي تدور حاليًا حول الكوكب الأحمر صورًا مذهلة تظهر المريخ كهلال مشرق مضاء بأشعة الشمس.

واستقرت المركبة الفضائية غير المأهولة في مدار المريخ، في 24 فبراير/شباط الماضي، استعدادًا لإرسال مسبار للهبوط على سطح المريخ، في نهاية يونيو/حزيران.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، كشفت إدارة الفضاء الوطنية الصينية صورتين جديدتين التقطهما المسبار تظهران الكوكب على شكل هلال، وتوضحان تضاريس السطح.

يذكر أن بعثة إدارة الفضاء الوطنية الصينية هذه تعد واحدة من 3 مركبات فضائية أرضية تزور المريخ في عام 2021، والوحيدة التي تشمل مركبة مدارية، ومسبارًا للهبوط على سطح الكوكب.

والتُقطت الصور بكاميرا متوسطة الدقة عندما كان المسبار على بعد 11 ألف كليو متر من المريخ على الجانب البعيد من الكوكب بالنسبة للشمس.

وكشفت الصور ألوانًا مختلفة عبر سطح الكوكب الأحمر، فضلًا عن الخطوط العريضة الباهتة للغلاف الجوي الرقيق والمليء بالغبار للكوكب.

وهناك عدد من الكاميرات وغيرها من المعدات العلمية على متن المركبة الفضائية غير المأهولة التي ستسمح بالاستكشاف المداري للمريخ، والتي تشتمل على كاميرا عالية الدقة، وكاميرا متوسطة الدقة، والمطياف المعدني، وغير ذلك، حيث إنه من المتوقع أن تساعد على العثور على نقطة هبوط للمسبار الصيني، والذي لا يزال حتى الآن على متن المركبة المدارية.