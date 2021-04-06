شركة صينية تنشر مقطعا لجيش مرعب من الروبوتات (فيديو وصور)

يبدو أن الهاجس الذي يفترض سيطرة الذكاء الاصطناعي، سواء أجهزة كمبيوتر أو روبوتات، على الجنس البشري، قد يكون له ما يبرره بعيدًا عن أفلام الخيال العلمي.

وفي مقطع نال حظا وافرا من تلك المخاوف، قامت شركة روبوتات صينية تدعى ”Unitree Robotics“ بمشاركة فيديو لـ ”جيش“ من الكلاب الروبوتية السوداء وهي تتحرك في انسجام تام تشبه تلك التي تصنعها شركة ”Boston Dynamics“.

وبحسب تقرير ”ديلي ميل“، من خلال حركة متزامنة رائعة، نرى العشرات وهم يتحركون كما لو كانت قد صدرت الأوامر بذلك، ما أثار المخاوف بحسب التعليقات المنشورة.

ويبدو أن شركة ”Unitree Robotics“ هي الرد الصيني على ”Boston Dynamics“، حيث تقوم بتصميم وتصنيع روبوتات متنقلة وذاتية رباعية الأرجل قادرة على التعامل مع العقبات وتصحيح نفسها بعد التعثر.

وفيما حمل ”تويتر“ قلقًا من مقطع جيش الروبوتات هذا، أشارت العديد من الردود على الفور إلى إمكانية استخدامها في التطبيقات العسكرية.

وكتب أحد المستخدمين: ”شيء واحد فقط نحتاج لمعرفته حول هذه الروبوتات: كيفية تدميرها في أسرع وقت ممكن“.

ويخشى آخر من ”محاولة الصين عسكرة هذه التكنولوجيا من أجل غزو الولايات المتحدة“، بينما قال آخر إن المشهد يشبه بعض أحداث الحلقة الخامسة ”Metalhead“ من سلسلة ”Black Mirror“ التي صدرت عام 2017، والتي تبرز هروب البشر من الكلاب الآلية القاتلة“.

وفقًا لموقع الشركة على الإنترنت، تم تجهيز الروبوتات بكاميرات ذكاء اصطناعي (AI) وكاميرات الإدراك العميق، وهي تقنية تتيح لهم إنشاء خريطة ثلاثية الأبعاد لمحيطهم في الوقت الفعلي.

ويمكن للروبوت التعرف على البشر وتحديد هدف ومتابعته بشكل مستقل لتجنب جميع العقبات في طريقه.

وبالمثل، فإنه قادر على أداء الأعمال البهلوانية المعقدة، مثل الشقلبة الخلفية، والجري بسرعة قريبة من 12 كيلومترًا في الساعة وحمل ما يصل إلى 5 كيلوغرامات من الحمولة الصافية، وكل ذلك مع استقلالية تتراوح بين ساعة و2.5 ساعة بشحنة واحدة.

وفقًا للشركة المصنعة الصينية، فإن هذه الخصائص تجعل الروبوت رفيقًا مثاليًا للركض، وهو متاح للطلب المسبق.