RF-Grasp روبوت يتعرف على الأشياء المخفية والمحجوبة ‎

كشف باحثون أمريكيون تطويرهم روبوتا يسمى RF-Grasp يتميز بمزايا فريدة، حيث يجمع بين أجهزة الاستشعار والرؤية الحاسوبية التقليدية لتحديد العناصر التي قد تكون غير مرئية وإمساكها.

ويستخدم الروبوت الجديد الموجات الراديوية، التي يمكن أن تمر عبر الجدران، لاستشعار الأجسام التي لا تستطيع رؤيتها في البداية.

ويقوم عمل RF Grasp على كل من الكاميرا وقارئ الترددات اللاسلكية RF للعثور على الأشياء المميزة بعلامات والتقاطها، حتى عندما تكون محجوبة تمامًا عن رؤية الكاميرا.

ويستخدم RF Grasp قارئ الترددات اللاسلكية RF للعثور على الكائنات المميزة بعلامات، وكلما اقترب من شيء ما، زاد اعتماده على المعلومات التي يجمعها من خلال الكاميرا لاتخاذ القرار.

ويمكن لروبوت RF Grasp تحديد موقع العنصر والتقاطه في نحو نصف إجمالي الحركات، كما أن لديه قدرة فريدة على تنظيف مساحة العمل الخاصة به أثناء قيامه بمهامه.

وهناك اتجاه في بلدان، مثل اليابان، لنشر علامات تتبع الترددات اللاسلكية في قطاع البيع بالتجزئة، مما يعني أن التكنولوجيا موجودة لكي يعمل RF Grasp.

يقول فاضل أديب الأستاذ المساعد في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا: إن الباحثين كانوا يمنحون الروبوتات تصورًا شبيهًا بالإنسان، ونحن نحاول أن نعطي الروبوتات تصورًا خارقًا.

ويمكن للروبوت العثور على الشيء طالما أنه يتضمن علامة الترددات اللاسلكية RF حتى لو كان مغلفاً أو مخفياً بأشياء، مثل ورق التغليف أو أي شيء آخر مشابه.

ويرى الفريق أن RF Grasp يساعد شركات، مثل أمازون، في زيادة أتمتة مستودعاتها وتبسيطها، ويتمثل الجانب الأكثر تحديًا في تطوير RF Grasp بدمج الرؤية البصرية والترددات اللاسلكية في عملية صنع القرار.

وعلى عكس مشروعات الروبوتات الجامعية النموذجية، فإن هناك حالة استخدام واضحة لهذا الاختراع أيضًا، ويقارن الفريق النظام الحالي بكيفية تفاعلك مع صوت بعيد عن طريق إدارة رأسك لتحديد مصدره بدقة.