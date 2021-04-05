"تسلا" تفوق التوقعات وسط منافسة أوروبية في صناعة السيارات الكهربائية

حققت شركة ”تسلا“ الأمريكية عملاقة صناعة السيارات الكهربائية في العالم انتعاشة قوية رفعت مبيعاتها خلال الأشهر الأخيرة لدرجة فاقت التوقعات.

وفاقت أرقام الإنتاج والتسليم التي قدمتها ”تسلا“ لمبيعاتها التوقعات على نطاق واسع، وهي في طريقها إلى أعلى مستوياتها منذ عدة شهور.

وقالت الشركة إنها سلمت 184800 سيارة، وأنتجت 180338 سيارة في الربع الأول من عام 2021، وكان المحللون يتوقعون أن تقدم الشركة نحو 168000 سيارة خلال هذه الفترة.

وكان هذا الربع السنوي قياسيًا بالنسبة للشركة، حيث تجاوزت 180570 عملية تسليم التي سجلتها تيسلا في الربع الأخير من العام الماضي.

وقال المحللون: ”كانت أرقام التسليم في الربع الأول بمثابة تغيير نموذجي، وتوضح أن الطلب المكبوت عالميًا على Model 3 و Model Y يصل إلى مرحلته التالية من النمو كجزء من موجة المد الخضراء العالمية الجارية“.

مبيعات تيسلا في الصين تضاعفت العام الماضي وسط جائحة فيروس كورونا، وبلغت 6.66 مليار دولار؛ أي نحو خُمس عائدات الشركة البالغة 31.54 مليار دولار.

ومن المقرر أن تضيف تيسلا نحو 50 مليار دولار إلى قيمتها السوقية، بعد أن سجلت تسليمات قياسية متغلبة على تأثير النقص في رقاقات السيارات الذي ضرب القطاع بأكمله.

وقالت شركة صناعة السيارات الكهربائية إنها شعرت بالتشجيع من الاستقبال القوي لسيارة Model Y في الصين، وإنها تتقدم بسرعة إلى طاقتها الإنتاجية الكاملة.

يأتي ذلك في ظل سعي القارة الأوروبية احتلال الصدارة في مجال بطاريات السيارات الكهربائية، بعد سنوات من التنازل عن هذا القطاع لصالح الشركات الأجنبية، بحسب ”aitnews“.

ومن المتوقع أن تتصدر القارة الأوروبية المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية للعام الثاني على التوالي، وتبعًا لذلك فإن هناك اندفاعا لبناء سلسلة إمداد للبطاريات من الصفر في جميع أنحاء القارة.

ويظهر المصنعون المحتملون في منطقة الشمال وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وبولندا في منافسة عابرة للقارات؛ للتخلص من هيمنة شركة CATL الصينية وشركة LG Energy الكورية الجنوبية.

ومن بين المتسابقين الشركات الناشئة Northvolt و Britishvolt و Automotive Cells، إلى جانب ”تسلا“ و“فولكس فاجن“.

وقد تشهد القارة الأوروبية ارتفاعًا في حصتها من إنتاج البطاريات العالمي إلى 31 في المئة بحلول عام 2030 من 7 % فقط العام الماضي.

وتضاعفت مبيعات السيارات الكهربائية في أوروبا العام الماضي إلى نحو 1.3 مليون وحدة، متصدرة الصين للمرة الأولى.

ويمكن أن يصل ذلك إلى 1.9 مليون هذا العام، حيث تضع فولكس فاجن و Stellantis وبي إم دبليو خططًا لنماذج جديدة وإنتاجية أعلى، وتلتزم شركتا Ford و Volvo بالانتقال إلى السيارات الكهربائية بالكامل تقريبًا.

ويقدر أن هناك خططًا لنحو 27 موقعًا لإنتاج البطاريات في جميع أنحاء المنطقة الأوروبية يمكن أن تنتج 500 جيجا واط على الأقل من الخلايا هذا العقد.