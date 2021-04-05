تحطيم الرقم القياسي العالمي في عدد الطائرات المسيرة في الجو

حطمت شركة جينيسيس Genesis، العلامة التجارية للسيارات الفاخرة لشركة هيونداي الكورية الجنوبية، الرقم القياسي في عدد الطائرات المسيرة بدون طيار.

وأقامت جينيسيس Genesis حفلا بمناسبة دخولها السوق الصيني، أضاءت سماءه بآلاف الطائرات المسيرة في مشهد أحدث ضجة حول العالم.

واستخدمت الشركة 3281 طائرة مسيرة لإنشاء شعارها فوق أفق مدينة شنغهاي، وسجلت Genesis رقمًا قياسيًا في موسوعة Guinness لأكبر عدد من المركبات الجوية غير المأهولة المحمولة جواً في وقت واحد.

وقدم عرض الطائرات المسيرة سردًا مصورًا لقصة Genesis في السوق الصينية بعنوان نشأة Genesis، إلى جانب عرض بعض التشكيلات الإضافية للطائرات المسيرة.

وأعادت الطائرات المسيرة تصميم نماذج G80 و GV80، وهي أشهر نماذج العلامة التجارية التي كشفت عنها للتو لسوقها الصيني الجديد.

ويتفوق الرقم الخاص بالعلامة التجارية Genesis على الرقم القياسي السابق الذي احتفظت به شركة Damoda Intelligent Control Technology، التي استخدمت 3051 طائرة مسيرة في عرض يوم 20 سبتمبر.

وسجلت إنتل رقمًا قياسيًا باستخدام 1218 طائرة مسيرة من نوع Shooting Star لإنشاء الحلقات الأولمبية فوق بيونغ تشانغ لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2018.

وسجلت الشركة، التي تشتهر بعروض الطائرات المسيرة، رقمًا قياسيًا آخر باستخدام 2066 طائرة مسيرة حلقت في شهر يوليو 2018.