"شاومي" تطلق القارئ الإلكتروني الصغير "InkPalm 5"

أطلقت شركة ”شاومي“ الصينية العملاقة قارئا إلكترونيا صغيرا جديدا يطلق عليه InkPalm 5، ويتوفر الجهاز الجديد للبيع حاليا على منصة Youpin بسعر يبلغ 599 يوانا (91 دولارا)، بحسب موقع ”غيزموتشاينا“.

ويحتوي قارئ InkPalm 5 الإلكتروني على شاشة مقاس 5.2 بوصة بدقة 1280 × 720 بكسل، وكثافة بكسل تبلغ 284 بكسل في البوصة، كما يصل حجم الجهاز إلى 115 غراما فقط وسمكه 6.9 ملم، ولهذا يتميز الجهاز بكونه مريحا جدا للحمل، ويمكن أن يناسب جيبك بسهولة.

وإضافة إلى ذلك، يستخدم القارئ الإلكتروني المصغر أيضا غطاء زجاجيا عالي الإرسال، ما يحسن بشكل كبير الحساسية عند لمس الشاشة.

ويأتي شعار العلامة التجارية في الجزء السفلي من الشاشة، كما يدعم تعديل درجة حرارة لون ضوء الشاشة على مستوى 24، والذي لا يتوفر بشكل أساسي إلا في الكتب الإلكترونية الرئيسية، ويتوفر الجهاز الصغير بخيارين من الألوان: وهما الرمادي والأخضر.

وفيما يتعلق بالأداء، يستخدم القارئ الإلكتروني معالجا رباعي النواة مقترنا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 1 غيغابايت، وتوجد مساحة تخزين تبلغ 32 غيغابايت، كما يأتي الجهاز مزودا ببطارية سعة 1400 مللي أمبير، والتي يجب أن تستمر لفترة طويلة؛ لأنها تستهلك طاقة أقل.

وحول نظام التشغيل، يعمل الجهاز الصغير بنظام التشغيل Android 8.1 OS ويأتي مدمجا مع خمس مكتبات رئيسة، هي: Jingdong Reading وVariety Reading وWeChat Reading وKindle Reading وHandy Reading، ويدعم الجهاز أيضا تثبيت تطبيقات الطرف الثالث.

على صعيد آخر، نشر ملصق تشويقي لهاتف ذكي جديد يسمى Redmi 20X على موقع ويبو الصيني، وكشفت الصورة عن تصميم ومواصفات الهاتف الرئيسة.

مواصفات هاتف Redmi 20X

يأتي هاتف Redmi 20X بنتوءة للكاميرا الأمامية، ويتميز بإعداد ثلاثي للكاميرا الخلفية مع فلاش LED مزدوج، حيث تأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 48 ميغابكسل، كما يمكن رؤية لوحة فضية حول أول كاميراتين للهاتف.

ويدعم الهاتف الجديد Redmi 20X شبكات الجيل الخامس، ومعدل تحديث 90 هرتز، ويكشف الملصق أيضا أن هاتف Redmi 20X يأتي مزودا بذاكرة وصول عشوائي سعة 4 غيغابايت + 128 غيغابايت من ذاكرة التخزين.

ويتوفر الهاتف الجديد بثلاثة ألوان، وهي: الفضي والأزرق والأخضر، مقابل 999 يوان ( 152 دولارا) في الصين.

ومن المتوقع أن يكون هاتف Redmi 20X واحدا من أرخص هواتف 5G في الصين، وتشير مواصفات وتصميم الهاتف إلى أنه يمكن أن يكون نسخة معدلة من هاتف Redmi Note 10 5G، والتي تم الإعلان عنها للأسواق العالمية في مارس.