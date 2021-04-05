تقنية تكتشف اللحوم المغشوشة في ثوان (فيديو)

طور باحثون برازيليون قلم ”MasSpec“ المحمول باليد، والذي يستخدم عادة لاستخراج المركبات من سطح المواد بلطف وبدون إتلافها خلال ثوان، لاستخدامه في فحص الأسماك اللحوم، لاكتشاف المغشوشة منها.

وقال الباحثون برئاسة ليفيا إبرلين: إن ”الغش في اللحوم والأسماك مشكلة عالمية، تكلف المستهلكين مليارات الدولارات سنويًا، حيث توضع علامات تسمية مضللة للمنتجات، قد تسبب مشاكل للأشخاص الذين يعانون من الحساسية، وممن لديهم قيود دينية أو ثقافية“.

وأضافوا: ”تتداول الكثير من القصص الإخبارية عن الغش في الغذاء، مثل استبدال لحوم البقر مع لحم الحصان، واستبدال أرخص أنواع الأسماك مع شرائح أسماك فاخرة“، وفقًا للموقع الإلكتروني لمجلة الكيمياء الزراعية والغذائية الامريكية ”ACS“.

وبرغم دقة الأساليب الحالية لاكتشاف هذا الاحتيال، إلا أنها بطيئة، مثل تقنية ”تفاعل البوليمراز المتسلسل PCR“ لأخذ عينة صغيرة من المنتج وفحصها في المختبر، حيث تعتبر هذه العملية دقيقة جدًا، ولكنها تستغرق ساعات طويلة تصل إلى أيام، وتتم خارج موقع تصنيع المواد الغذائية.

وكانت بحوث سابقة توصلت إلى طرق أكثر مباشرة، لتحليل الأغذية في الموقع، باستخدام تقنية مطياف الكتلة التحليلية، لتحديد مكونات عينة مصادر اللحوم، ولكنها تتسبب في إتلاف العينة.

وعمل فريق إبرلين على تحسين أداء قلم ”MasSpec“، واستخدموا تقنية مطياف الكتلة التحليلية، لتحديد الأنواع الشائعة من اللحوم والأسماك، بدون إتلافها وفي غضون ثوان.

واستخدم الباحثون القلم لفحص التركيب الجزيئي للحوم الأبقار والدجاج ولحم الخنزير ولحم الضأن ولحم الغزال، وخمسة أنواع شائعة من الأسماك واللحم المفروم.

وبمجرد ضغط طرف الجهاز على العينة، استخرج كميات كافية من الجزيئات في غضون ثلاث ثوان، لإجراء تحليل دقيق بواسطة تقنية مطياف الكتلة.

واستغرقت العملية بأكملها 15 ثانية، حيث لم تتطلب معالجة مسبقة، ولم تُصِب أسطح العينة بالضرر.

وأنشأ الفريق البحثي نماذج مصادقة لإثبات صحة المنتج، وتمييز أنواع اللحوم والأسماك الأصلية من بعضها، باستخدام أنماط فريدة من الجزيئات المحددة في اللحوم، وهي: ”كارنوزين وأنسيرين وحمض السكسينيك والزانثين والتورين“.

وطبق الباحثون النماذج لتحليل مجموعات اختبار اللحوم والأسماك.

وحددت جميع نماذج العينات مصدر البروتين بدقة 100٪، مثل أداء تقنية ”تفاعل البوليمراز المتسلسل“، ولكنها أسرع منها بنحو 720 مرة.

وبعد نجاح أداء التقنية في المختبر، يسعى الباحثون لتطوير استخدامها في موقع تصنيع منتجات اللحوم والأسماك.