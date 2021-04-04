شركة "GMC" الأمريكية تكشف عن أول سيارة "هامر" كهربائية من نوعها (صور)

كشفت شركة ”GMC“ الأمريكية النقاب عن سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات ”هامر“ الكهربائية البالغة قيمتها 100 ألف دولار بقوة 830 حصانا والتي ستصل إلى الشوارع في عام 2023.

وكانت ”جنرال موتورز“ قد أغلقت ماركة ”هامر“ التجارية عام 2010 وسط ارتفاع أسعار الغاز والركود الاقتصادي العالمي، لكنها أعطت سيارتها التي تستهلك كميات كبيرة من الغازات حياة ثانية غير متوقعة كعلامة تجارية للمركبات الراقية التي تسير على الطرق الوعرة وعديمة الانبعاثات.

وقالت الشركة في إعلانها عن السيارة الجديدة Hummer EV SUV إنها ما أطلقت عليها وصف ”الشاحنة العملاقة“ متاحة للحجز الآن، وستنطلق الموديلات الأولى لتغزو الشوارع في أوائل عام 2023.

وتأتي سيارة Hummer EV SUV مثل شقيقتها الصغيرة، التي أطلقت في تشرين الأول أكتوبر، مليئة بالميزات التي تجعلها وحش الطرق الوعرة، حيث إن الإصدار الأول سيوفر ما يصل إلى 830 حصانًا، ونطاقا يصل إلى 300 ميل على الأقل.

وتخطط جي إم سي لبيع سلسلة من طرازات هامر SUV ذات الأسعار المعقولة بعد إطلاق الإصدار الأول، وسيُطرح الإصداران EV2x وEV3x اللذان يتكلفان 90 ألف دولار و100 ألف دولار على التوالي في الأسواق في ربيع عام 2023.

قالت جي إم سي إن نسخة من الطراز الأساسي EV2 ستباع بسعر 80 ألف دولار ابتداء من عام 2024، وتقدم ما لا يقل عن 250 ميلا من المدى وتصل إلى 625 حصانا.

وبحسب تقرير نشره موقع ”بزنس إنسايدر“ فإن من المرجح أن تسرق Hummer EV SUV المتسوقين بعيدًا عن سيارة مرسيدس G-Wagen أو ”رينج روفر“ الراقية أكثر من سيارة ”جيب رانجلر“ الوعرة.

وبحسب التقرير، يأتي إحياء ”هامر“ كجزء من دفعة كهربة ”جنرال موتورز“ الأكبر، وكانت الشركة قد أعلنت في ديترويت في كانون الثاني يناير أنها لن تبيع أي مركبات تعمل بالغاز بعد عام 2035.

وفي تشرين الثاني نوفمبر الماضي، قالت إنها ستخصص 27 مليار دولار لتطوير السيارات الكهربائية وذاتية القيادة.