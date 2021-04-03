علوم وتقنية

الأولى من نوعها.. مايكروسوفت ستجعل ثلاجة "Xbox Series X" حقيقة
تاريخ النشر: 03 أبريل 2021 16:57 GMT
تاريخ التحديث: 03 أبريل 2021 18:15 GMT

الأولى من نوعها.. مايكروسوفت ستجعل ثلاجة "Xbox Series X" حقيقة

كشفت شركة "مايكروسوفت" عن توجهها لإنتاج ثلاجة صغيرة باسم  "Xbox Series X" التي كانت قد وعدت بها عشاقها سابقا. وأكدت الشركة أن الثلاجة الصغيرة "Xbox Series X"

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المصدر: عمرو الزناتي - إرم نيوز

كشفت شركة ”مايكروسوفت“ عن توجهها لإنتاج ثلاجة صغيرة باسم  ”Xbox Series X“ التي كانت قد وعدت بها عشاقها سابقا.

وأكدت الشركة أن الثلاجة الصغيرة ”Xbox Series X“ ليست كذبة الأول من نيسان/أبريل، ولا هي خدعة تسويقية، إنما هي حقيقة واقعية بحسب مسؤول.

أفصح عن ذلك آرون غرينبيرغ، مدير عام مجموعة ”Microsoft Studios“ التسويقية رئيس تسويق المنتجات العالمية لألعاب ”Xbox“ واستوديوهات ”Xbox Entertainment“.

وقال غرينييرغ عبر ”تويتر“ إن ”فوز شركته في تحد مع تطبيق Skittles بفضل تصويت المشاركين، جعله يقر الوعد السابق بإنتاج الثلاجة المذكورة“.

وكانت ”Skittles“ العلامة التجارية الشهيرة في مجال الحلوى، قد تعهدت في حال فوزها بالمسابقة على
”مايكروسوفت“ بإعادة نكهة الليمون لعشاقها.

ووعدت ”مايكروسوفت“ عملاءها بأنه في حال فوزها على التطبيق المذكور في تحد ما، فإنها ستقوم بإنتاج ثلاجة باسم ”Xbox Series X“.

وأشارت الشركة إلى أنها ”ستبدأ إنتاج الثلاجات الأولى من نوعها قريبا، حيث تعتبر بمنزلة نسخة طبق الأصل بقياس 1:1 من منصة (Xbox Series X)، ويبلغ طولها أكثر من 180سم وتزن 180كغم“.

وتتضمن شعار (Xbox) المضيء في المقدمة، وينطلق صوت إقلاع (Xbox Series X) عند استخدام فتحة محرك الأقراص لفتح باب الثلاجة، كما تضيء باللون الأخضر من الداخل.

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