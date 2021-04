الأولى من نوعها.. مايكروسوفت ستجعل ثلاجة "Xbox Series X" حقيقة

كشفت شركة ”مايكروسوفت“ عن توجهها لإنتاج ثلاجة صغيرة باسم ”Xbox Series X“ التي كانت قد وعدت بها عشاقها سابقا.

وأكدت الشركة أن الثلاجة الصغيرة ”Xbox Series X“ ليست كذبة الأول من نيسان/أبريل، ولا هي خدعة تسويقية، إنما هي حقيقة واقعية بحسب مسؤول.

أفصح عن ذلك آرون غرينبيرغ، مدير عام مجموعة ”Microsoft Studios“ التسويقية رئيس تسويق المنتجات العالمية لألعاب ”Xbox“ واستوديوهات ”Xbox Entertainment“.

وقال غرينييرغ عبر ”تويتر“ إن ”فوز شركته في تحد مع تطبيق Skittles بفضل تصويت المشاركين، جعله يقر الوعد السابق بإنتاج الثلاجة المذكورة“.

You voted to see @Skittles and @Xbox in the championship. Now let’s settle it.

Which brand deserves to be the first-ever #BestOfTweets Brand Bracket champion?

🌈 @Skittles

VS

🎮 @Xbox

Vote now!

— Twitter Marketing (@TwitterMktg) April 1, 2021