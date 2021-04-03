الأولى من نوعها.. مايكروسوفت ستجعل ثلاجة "Xbox Series X" حقيقة

كشفت شركة ”مايكروسوفت“ عن توجهها لإنتاج ثلاجة صغيرة باسم ”Xbox Series X“ التي كانت قد وعدت بها عشاقها سابقا.

وأكدت الشركة أن الثلاجة الصغيرة ”Xbox Series X“ ليست كذبة الأول من نيسان/أبريل، ولا هي خدعة تسويقية، إنما هي حقيقة واقعية بحسب مسؤول.

أفصح عن ذلك آرون غرينبيرغ، مدير عام مجموعة ”Microsoft Studios“ التسويقية رئيس تسويق المنتجات العالمية لألعاب ”Xbox“ واستوديوهات ”Xbox Entertainment“.

وقال غرينييرغ عبر ”تويتر“ إن ”فوز شركته في تحد مع تطبيق Skittles بفضل تصويت المشاركين، جعله يقر الوعد السابق بإنتاج الثلاجة المذكورة“.

You voted to see @Skittles and @Xbox in the championship. Now let’s settle it. Which brand deserves to be the first-ever #BestOfTweets Brand Bracket champion?

🌈 @Skittles

VS

🎮 @Xbox Vote now! — Twitter Marketing (@TwitterMktg) April 1, 2021

وكانت ”Skittles“ العلامة التجارية الشهيرة في مجال الحلوى، قد تعهدت في حال فوزها بالمسابقة على

”مايكروسوفت“ بإعادة نكهة الليمون لعشاقها.

ووعدت ”مايكروسوفت“ عملاءها بأنه في حال فوزها على التطبيق المذكور في تحد ما، فإنها ستقوم بإنتاج ثلاجة باسم ”Xbox Series X“.

وأشارت الشركة إلى أنها ”ستبدأ إنتاج الثلاجات الأولى من نوعها قريبا، حيث تعتبر بمنزلة نسخة طبق الأصل بقياس 1:1 من منصة (Xbox Series X)، ويبلغ طولها أكثر من 180سم وتزن 180كغم“.

وتتضمن شعار (Xbox) المضيء في المقدمة، وينطلق صوت إقلاع (Xbox Series X) عند استخدام فتحة محرك الأقراص لفتح باب الثلاجة، كما تضيء باللون الأخضر من الداخل.