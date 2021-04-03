ابتكار جهاز يكشف عن فيروس "كورونا" في 15 دقيقة

كشف علماء معهد سالك للدراسات البيولوجية في كاليفورنيا عن ابتكار جهاز محمول يجري اختبارًا للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا في دقائق معدودة وتحديد شدة العدوى، وفقًا لما ذكرته صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وقالت الصحيفة إن جهازًا يشابه حجم ”اللاب توب“ يجري اختبارًا يعرف باسم ”نيرفانا“ يستطيع تشخيص الإصابة بكورونا خلال 15 دقيقة فقط، واختبار الفيروسات الأخرى ذات الأعراض المماثلة كالأنفلونزا.

ويمكن للجهاز أيضًا إجراء تسلسل جيني في غضون 3 ساعات فقط لتحديد ما إذا كان الفيروس متحورًا، مثلما حدث في المملكة المتحدة، وجنوب أفريقيا، وهو ما سيساعد خبراء الصحة العامة على تحديد مدى سرعة انتشار الفيروس.

وقال الدكتور خوان كارلوس إيزبيسوا بليمونتي، الأستاذ في مختبر التعبير الجيني في سالك، في بيان إن“هذه الطريقة تكشف عن الفيروسات وتراقبها دون الحاجة لبنية تحتية باهظة الثمن مثل الأساليب الأخرى، حيث يمكننا أن نحقق من خلال اختبار الجهاز المحمول نفس الشيء بدلًا من إجراء اختبارين أو 3 باستخدام أجهزة مختلفة“.

وعلى عكس معايير وإجراءات فحص ”تفاعل البوليميراز المتسلسل“ و“بي سي آر“، يؤكد باحثو سالك أن الجهاز الجديد سيكون حلًا أرخص وأكثر انتشارًا وبساطة في استخدامه لتحديد الإصابة بفيروس كورونا المستجد.