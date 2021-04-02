علوم وتقنية

"هواوي" تطرح أول شاشة كمبيوتر مكتبي...
تاريخ النشر: 02 أبريل 2021 20:14 GMT
تاريخ التحديث: 02 أبريل 2021 21:10 GMT

"هواوي" تطرح أول شاشة كمبيوتر مكتبي في 14 أبريل (صور)

طرحت شركة "هواوي" الصينية أول شاشة كمبيوتر مكتبي لها في المملكة المتحدة. وتأتي الشاشة الجديدة بمقاس 23.8 بوصة بدقة "1920 × 1080" بكسل، وتغطي 72٪ من التدرج

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المصدر: إيناس السيد - إرم نيوز

طرحت شركة ”هواوي“ الصينية أول شاشة كمبيوتر مكتبي لها في المملكة المتحدة.

وتأتي الشاشة الجديدة بمقاس 23.8 بوصة بدقة ”1920 × 1080“ بكسل، وتغطي 72٪ من التدرج اللوني ”NTSC“ بزاوية عرض 178 درجة.

وتمتاز أيضًا بالإمالة الرأسية للشاشة، والتي يمكن أن تنخفض بمقدار 5 درجات أو ترتفع إلى 22 درجة بحسب تفضيلات المستخدم.

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كما أنها تمتلك منفذ ”HDMI“، ومنفذ ”VGA“ مع محول طاقة وكابل ”HDMI“ بطول 1.5 متر، ودليل بدء سريع وضمان.

وتأتي الشاشة بأبعاد 538.5 مم × 425 مم × 170 مم، فيما يبلغ الوزن الإجمالي 4.05 كغم، مع خيار واحد للون الأسود.

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ومن المقرر أن يتم طرح شاشة ”Huawei Display 23.8“ للبيع في المملكة المتحدة، اعتبارًا من 14 نيسان/أبريل، مقابل 149.99 جنيه إسترليني.

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ومن المقرر أن يحصل المشترون عن طريق تقديم الطلبات المسبقة بين، 1 و13 نيسان/أبريل، على خصم 30 جنيهًا إسترلينيًا مع مخرج ”Huawei MateDock 2“ مجانًا.

كما سيتم طرح الشاشة في الأسواق الأوروبية مقابل 159 يورو وكذلك في: ماليزيا، وتايلاند، والفلبين.

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