تعرف على موعد إطلاق أداة التعقب "Smart Tag Plus" الذكية من سامسونغ

كشفت تقارير عن إطلاق سامسونغ لجهاز التعقب المرتقب ”SmartTag Plus“ الذكي، في 12 أبريل/نيسان الجاري، في الولايات المتحدة.

في وقت مبكر، من شهر يناير/كانون الماضي، أعلن العملاق الكوري الجنوبي أن منتجه المجهز بتقنية (UWB) يتمتع بدقة أعلى في العثور على الأشياء، وسيتم إصداره في وقت لاحق من هذا العام.

واستند التقرير الذي نشره موقع ”ذا فيرج“، إلى أمرين ليؤكد قرب وصول ”SmartTag Plus“؛ أولهما ما كشفت عنه شركة ”B&H Photo“ الأمريكية، عندما أعلنت عزمها بيع نسخة سوداء من الجهاز، في موعد أقصاه 12 أبريل/نيسان، على موقعها الرسمي بالإنترنت. لكن نظرًا لعدم تأكيد سامسونغ رسميًا على الأمر، قد تعدّل ”B&H Photo“ في الموعد مستقبلًا.

أما الأمر الثاني فهو إعلان لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) في الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، عن جهاز ”SmartTag“ الذكي من سامسونغ في وثيقة، ما يعني أن المنتج سيتم تداوله قريبًا في الأسواق بشكل رسمي.

بالإضافة إلى سامسونغ، أشارت تقارير لتطوير أبل لمتعقب ذكي ذي النطاق الواسع ”UWB“ يسمى ”Air Tags“، في يناير من هذا العام، توقع محلل أبل المعروف مينج تشي كو، أن عملاق كوبرتينو سيطلق ”Air Tags“ خلال هذا العام.

يُذكر أن شركة أبل تزود سلسلة هواتف ”iPhone 11/12“ الذكية، وساعات ”Watch Serie 6“ الذكية أيضًا، بشريحة تحديد المواقع الفائقة الاتساع (U1)، والتي تسمح لمالكي سيارة ”BMW iX“ بإلغاء قفل سيارتهم لاسلكيًا، وسيتم إطلاقها في وقت لاحق من هذا العام في أوروبا.