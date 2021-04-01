مايكروسوفت تغلق تطبيق Cortana على نظامي أندرويد وiOS

أغلقت شركة ”مايكروسوفت“ الأمريكية تطبيق ”كورتانا“ الخاص بها على نظامي التشغيل أندرويد و iOS.

ومع ذلك، ستكون القوائم والتذكيرات الخاصة بمستخدمي التطبيق متاحة للمستخدمين من خلال نظام تشغيل ”ويندوز“.

ومن المقرر أن يتم مزامنة تذكيرات التطبيق والقوائم والمهام تلقائيا مع تطبيق Microsoft To-Do.

وفي بيان للشركة، قالت: ”اعتبارا من 31 مارس 2021، لن يعمل محتوى كورتانا مثل التذكيرات والقوائم في الهواتف“.

وأضافت: ”لكن لا يزال من الممكن الوصول إليه من خلال نظام تشغيل ويندوز، وستتم مزامنة تذكيرات وقوائم ومهام التطبيق تلقائيا مع تطبيق Microsoft To-Do، والذي يمكنك تنزيله على هاتفك مجانا“.

يُذكر أنه تم إطلاق التطبيق لأول مرة في نوفمبر 2018، وأعلنت شركة ”مايكروسوفت“ أنها ستقوم بإغلاق التطبيق في يوليو 2020، وتم إغلاقه بدءا من نهاية الشهر الماضي.

وكانت قد أشارت الشركة أيضا إلى أنها ستتحول نحو تجربة مساعد مدعوم بالذكاء الاصطناعي في تطبيقات Microsoft 365، والتي ستشمل إعادة تركيز مجالات الابتكار والتطوير.

ومنذ ذلك الحين، قامت الشركة بدمج كورتانا كجزء من برنامج Microsoft 365، كما تمت إضافته إلى تطبيق Teams للأجهزة المحمولة للقيام بأشياء مثل إدارة التقويمات والبريد الإلكتروني والانضمام إلى الاجتماعات.

يشار إلى أن الشركة أوقفت تطبيق كورتانا في نوفمبر 2019 في بعض البلدان، مثل: الهند والمملكة المتحدة والصين وإسبانيا وكندا.