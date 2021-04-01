علوم وتقنية

"فيات" تستعين بتقنية Hey Google في...
تاريخ النشر: 01 أبريل 2021 11:12 GMT
تاريخ التحديث: 01 أبريل 2021 11:35 GMT

"فيات" تستعين بتقنية Hey Google في 10 دول أوروبية

أعلنت شركة "غوغل" إبرام شراكة مع شركة "فيات" للسيارات، تقوم من خلالها بتقديم مساعدات تقنية لقائدي وركاب 3 طرازات مختلفة من العلامة التجارية العالمية. وقالت

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المصدر: محمد ثروت - إرم نيوز

أعلنت شركة ”غوغل“ إبرام شراكة مع شركة ”فيات“ للسيارات، تقوم من خلالها بتقديم مساعدات تقنية لقائدي وركاب 3 طرازات مختلفة من العلامة التجارية العالمية.

وقالت صحيفة ”ديلي ميل“ في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، مساء الأربعاء، إن مجموعة ”فيات 500″، التي تضم 3 أنواع هي فيات 500 سيتي كار، و500 إكس كروس أوفر، و500 إل إم بي في، أصبحت الأولى من ضمن عائلة فيات التي تتمتع بخاصية المساعدة الافتراضية من جانب ”غوغل“، والتي يطلق عليها اسم Hey Google.

وأضافت: ”تحتوي كل مركبة على شارة غوغل، ويتم دمجها مع مساعد غوغل، الذي يقدّم لركاب السيارات خدمة التعرف على الاتجاهات والطقس، وتفاصيل أخرى وهم على الطريق“.

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ومضت تقول: ”مع تلك المساعدة الافتراضية، فإن عملاقة التقنية تقول إنها تسمح للعملاء بالتفاعل مع سياراتهم عندما يكونوا في أماكن بعيدة عنها“.

وتابعت الصحيفة: ”يمكن للمستخدم أيضا الاستعانة بتقنية غوغل في العديد من الأمور، والتي تشمل فتح الأبواب، وبدء تشغيل السيارة، والمكان الذي تركها فيه، وكذلك فتح حقيبة السيارة، ومعرفة مستوى الوقود وضغط الإطارات“.

وأشارت إلى أن تلك الخاصية ستكون متوافرة في 10 دول أوروبية، من بينها: بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، إسبانيا، النمسا، سويسرا، بلجيكا، هولندا وبولندا، حيث تصل أسعار السيارات الفيات التي تحتوي على تلك التقنية إلى 22 ألف دولار للسيارة الهاتشباك، و26 ألف دولار تقريبا للسيارة الكابريوليه.

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