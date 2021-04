مروحية "أنجينوتي" تكمل خطواتها وتستعد للاستقرار على سطح المريخ

نجحت مروحية انجينوتي ”Ingenuity“ التابعة لوكالة ناسا أخيرًا، في اكمال جميع مراحل فك طياتها، استعدادًا للانفصال عن مسبار مثابرة ”Perseverance“، والتقطت صورة لأرجلها الممدودة على بُعد سنتمترات من سطح المريخ.

تهدف مهمة انجينوتي لإجراء أول رحلة طائرة على كوكب آخر، وذلك بعد أن سافرت المروحية إلى المريخ في بطن مسبار مثابرة، الذي هبط على سطح الكوكب الأحمر في فبراير.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، اتخذت المروحية الآن كل خطوات التأهب للانفصال عن مثابرة، بعد أن وصلت إلى الموقع المناسب، وهي الآن في وضع يمكّنها من الهبوط على سطح المريخ، وهو حدث ينتظره العلماء منذ أشهر.

ومن المرجح أن تبدأ المروحية رحلتها الأولى خلال الشهر الجاري، إلا أن رحلتها التي تهدف إلى إثبات فعالية التكنولوجيا للمهمات المستقبلية التي ستعمل على استكشاف الكواكب، ستكون محفوفة بالمخاطر.

إذ تحتاج المروحية التحليق في الغلاف الجوي الرقيق للمريخ، وتنجو من درجات حرارة الليل المتجمدة لمدة 30 يومًا من أيام المريخ.

وقالت: ”فرح عليباي“ مهندسة الانظمة في مختبر الدفع النفاث، التابع لوكالة ناسا في بيان: ”مثل كل شيء آخر في هذه المروحية، لم يتم هذا النوع من الإطلاق من قبل، وبمجرد أن نبدأ الإطلاق لن يمكننا التراجع عن الخطوة“.

Swing low, sweet helicopter…@NASAPersevere is slowly and carefully deploying the #MarsHelicopter, Ingenuity. The tech demo is currently unfolding from its stowed position and readying to safely touch down on the Martian surface. See upcoming milestones: https://t.co/TNCdXWcKWE pic.twitter.com/3AyaiHOH2k

— NASA JPL (@NASAJPL) March 30, 2021