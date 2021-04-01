"Lexus" تطور سيارة "LF-Z" الكهربائية الفاخرة (فيديو)

كشفت شركة تويوتا اليابانية، عن خط جديد من السيارات الكهربائية الفاخرة، تحت العلامة التجارية المعروفة ”Lexus“ ستحمل اسم ”LF-Z“ وسترسم ملامح مستقبل السيارات الكهربائية لدى الشركة.

وقدمت تويوتا سيارة ”LF-Z“ التي تلمّح إلى طريقها نحو السيارات الكهربائية، لتؤكد استعداد علامتها ”Lexus“ لتعميق التزامها تجاه المركبات الكهربائية.

وتقدم السيارة فكرة عن المظهر البسيط والآسر، الذي تريده لكزس للسيارات الكهربائية، وتعد تقنية الدفع الرباعي الجديدة ”Direct4“ التي ستقدمها، بتحكم أكثر دقة في المحركات الكهربائية، التي تتكيف مع المواقف المختلفة وتوفر أداءً سريعًا.

وتمثل ”Direct4“ في الأساس، مجرد نسخة ذات علامة تجارية من توجيه عزم الدوران، الذي من شأنه أن يدفع القوة إلى كل عجلة بشكل مستقل، مما يحسن التماسك في المواقف عالية الأداء.

وتقدر ”Lexus“ وقتًا يبلغ ثلاث ثوانٍ، من أجل الوصول من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة. وتتوقع الشركة أيضًا، أن يبلغ المدى 373 ميلًا من بطارية 90 كيلوواط، التي تم وضعها بشكل طولي لتقوية الهيكل والحفاظ على هدوء المقصورة.

وتم تنسيق المفاتيح المثبتة على عجلة القيادة وشاشة السيارة الأمامية بشكل كبير لإيجاد مساحة فيها وظائف مختلفة، مثل: نظام الملاحة، ونظام الصوت، واختيار وضع القيادة.

وتساعدك لوحة السقف التي تعمل باللمس، على التحدث إلى ركاب المقاعد الخلفية، ومثل تيسلا، هناك عجلة قيادة جديدة، بدلًا من عجلة القيادة التقليدية.

وتستعد شركة صناعة السيارات أيضًا، ليوم يستخدم فيه مالك السيارة مفتاحًا رقميًا، ويتيح للآخرين الوصول إلى سيارته، سواء كان ذلك صديقًا ذاهبًا في رحلة، أو ساعيًا يقوم بتوصيل الطرود إلى صندوق السيارة.

https://www.youtube.com/watch?v=DT47g-OvCGg