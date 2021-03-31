"شاومي" تكشف إصدارين من كمبيوتر "Mi Laptop Pro".. وهذه مواصفاتهما

كشفت شركة ”شاومي“ الصينية العملاقة عن إصدارين من كمبيوتر ”Mi Laptop Pro“ المحمول.

Mi Laptop Pro 15

يتميز الإصدار الأول من ”Mi Laptop Pro“ مقاس 15 بوصة بشاشة ”E4 OLED“، وهي نفس نوع اللوحة المستخدمة في الهواتف الذكية الرائدة من ”شاومي“، مع سطوع 600 شمعة.

كما تدعم الشاشة تعتيم ”DC“، ودقة عرض (3.5 K) وكثافة عرض 261 بيكسل لكل بوصة.

ويتميز كذلك بنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 16:10، مع ألوان 10بت وتغطية لونية بنسبة 100% من ألوان ”DCI-P3″، كما تدعم الشاشة طبقة حماية من زجاج ”Gorilla Glass“ المضاد للخدش.

ويتم تشغيل الجهاز بواسطة معالج ”Intel Core“ من الجيل الحادي عشر، حيث تتوفر نماذج بمعالج ”i5“ أو ”i7“.

يضم الإصدار كارت شاشة ”GeForce MX450″، وذاكرة فيديو 2 غيغابايت ”VRAM“ويدعم تبريد الجهاز نظام تبريد يضم اثنين من المراوح، ويدعم كذلك معايير ”Intel Evo“.

كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة ”100 واط“، ويأتي بالعديد من المنافذ، بما في ذلك منفذ ”Thunderbolt 4″، واثنان من منافذ ”USB-C“.

ويأتي الكمبيوتر بحجم نحيف يصل إلى 15.9مم، مع تصميم من الألمنيوم.

ويتوفر الجهاز للحجز المسبق بسعر 990 دولارا، للنموذج المميز ذاكرة عشوائية 16 غيغابايت رام، وسعة تخزين 512 غيغابايت ومعالج ”i5″، وسيتم طرحه للبيع رسميا في 2 من نيسان/أبريل المقبل.

وتقدم ”شاومي“ كذلك إصدارا مميزا بمعالج ”Ryzen 5000H“ من ”AMD“ عند 45 واط، على أن ينطلق للأسواق في أيار/ مايو.

Mi Laptop Pro 14

أما إذا كنت ترغب في طراز أخف وزنا يمكنك حمله بكل سهوله، تقدم لك شاومي إصدارا آخر بحجم 14 بوصة، الذي يتميز بحجم أنحف بسمك 15.6 مم، ووزن 1.5 كغم، كما صمم الجهاز من الألمنيوم.

ويضم هذا الإصدار شاشة ”LCD“ ومعدل تحديث 120 هيرتز، وأبعاد 16:10، مع ألوان أكثر دقة، إلا أنه لا يدعم تقنية ”HDR“.

كما يتوفر الجهاز بمعالج ”Core i5“ أو ”Core i7“ من الجيل 11 من معالجات إنتل، وكرت شاشة ”GeForce MX450″، ويضم بطارية بقدرة 56 واط وتقنية الشحن السريع بقدرة 100 واط.

يضم الجهاز منفذ ”Thunderbolt 4″، ويدعم الاتصال بتقنية ”Wi-Fi 6“.

ومن المقرر أن يتوفر النموذج الرئيسي من الجهاز بسعر 805 دولارات، للنموذج ذي ذاكرة 16/512 غيغابايت ومعالج ”i5″، أما النموذج الآخر بمعالج ”i7“ وذاكرة 16/512 غيغابايت بايت ستبلغ تكلفته 1066.72 دولار.