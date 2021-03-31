اختر من يعلق على منشوراتك.. "فيسبوك" يتيح خيارات جديدة للإشراف على التعليقات‎

في خطوة ”لتجنب التفاعل غير المرغوب فيه“، أطلقت شبكة التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ ميزة تمكّن مستخدميها من الإشراف على المنشورات، وتمنحهم القدرة على تجنب التعليقات المهينة.

ونشر نيك كليج، نائب رئيس فيسبوك للشؤون العالمية والاتصالات، مقالًا يعلن فيه عن الميزة الجديدة.

ووفقًا لتقارير تقنية، بفضل الأداة الجديدة، من الآن فصاعدًا سيسهل على مستخدمي ”فيسبوك اختيار من يمكنه التعليق على منشوراتهم، بالإضافة إلى ذلك، من الممكن اختيار المنشورات المفضلة لتكون ذات أولوية أعلى الصفحة أو في ملخص الأخبار.

وتتشابه هذه الميزة مع إجراء أطلقه تويتر، يمنح الأشخاص الذين ينشرون محتوى مرئيًا للجميع خيار السماح للأصدقاء فقط بالتعليق.

وعن الميزة الجديدة، تقول راميا سيثورامان، مديرة منتج ”آخر الأخبار“ في فيسبوك، إن الضوابط الجديدة ستساعد بشكل خاص الشخصيات العامة على ”الشعور بالأمان والمشاركة في محادثات أكثر جدوى“.

وتأتي الميزة في وقت تبذل فيه شركات وسائل التواصل الاجتماعي أقصى جهودها للتعامل مع خطاب الكراهية على منصاتها.

كما يعمل عملاق التواصل الاجتماعي أيضًا على تسهيل ترتيب موجز الأخبار، من خلال خيارات عرض الموجز، مما يسمح للمستخدمين بالتبديل بين ترتيب المنشورات لتجنب المحتوى غير المرغوب فيه أيضًا.

وستكون الميزة الجديدة متاحة لمستخدمي تطبيق أندرويد أولًا، قبل طرحه على أجهزة آي أو إس قريبًا.