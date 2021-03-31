هواوي تستعد لإطلاق جهاز "MatePad Pro 2" اللوحي بنظام تشغيل "HarmonyOS"

تستعد شركة الهواتف الصينية العملاقة ”هواوي“ لإطلاق جهاز لوحي جديد، والذي رصد بالفعل جهاز ”MatePad Pro“ 2 اللوحي على قاعدة بيانات ”TENAA“ بنظام تشغيل ”HarmonyOS“.

وأطلق العملاق الصيني جهاز ”MatePad Pro“ المميز في 2019، ومن ثم قدمت هواوي إصدار ”G5“ من الجهاز خلال 2020، ومن جديد تستعد الشركة لإطلاق إصدار جديد يأتي تحت مسمى ”MatePad Pro 2“.

ورصد جهاز ”MatePad Pro 2“ الجديد في قاعدة بيانات ”TENAA“ مع بعض من مواصفات الجهاز الرئيسية، حيث يظهر الجهاز بنموذج رقم ”WGR-AN19“ وهو الإصدار ذاته الذي رصد في قاعدة بيانات ”3C“ خلال الفترة الأخيرة.

ووفقاً لتسريبات موقع الدردشة الرقمي ”Digital Chat Station“، يأتي هذا الإصدار بميزة دعم الاتصال بشبكات ”G5″، كما أن جهاز ”MatePad Pro 2“ سيكون الإصدار الأول من أجهزة هواوي اللوحية بنظام تشغيل ”HarmonyOS“.

ومن المقرر أن يتم تشغيل الجهاز اللوحي الجديد بواسطة ”Kirin 9000″، كما يتوفر الجهاز بحجم 12.2 بوصة أو 12.6 بوصة، وهو حجم أكبر من إصدار الشركة الأصلي ”MatePad Pro“ الذي جاء بحجم شاشة 10.8 بوصة، بالإضافة إلى ذلك، سيدعم الشحن السريع بقدرة 40 واط.

ولم تكشف التسريبات عن تفاصيل الشاشة المميزة لجهاز ”MatePad Pro 2″، إلا أن الإصدار السابق جاء بشاشة ”LCD“.

ومن المتوقع أن يدعم الإصدار الجديد معدل تحديث أعلى في الشاشة، ومن المتوقع أيضاً أن يتم الإعلان عن الجهاز خلال الفترة القادمة.