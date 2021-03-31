أبوظبي تنشئ النموذج التجاري الأولي لنظام النقل السريع "هايبرلوب" (صور)

كشفت شركة Hyperloop Transportation Technologies (HTT) عن تصميمات أول ”هايبرلوب“ من المقرر أن ينقل الركاب من شيكاغو إلى كليفلاند في 35 دقيقة فقط.

وقالت الشركة: إنه يجري حاليا إنشاء النظام التجاري أولاً كنموذج أولي في العاصمة الإماراتية أبوظبي والذي سيربطها مع مدينتي دبي والعين.

وأصدرت الشركة مقطع فيديو يوضح النظام الكامل مع محطة مدمجة مذهلة للمسافرين على متن كبسولات ستنطلق لمسافة ثلاثة أميال من المسار بسرعة تصل إلى 750 ميلًا في الساعة.

وبحسب ”ديلي ميل“ البريطانية، فإنه إذا أثبت الاختبار في أبوظبي نجاحه، تخطط الشركة لوضع حجر أساس ”هايبرلوب“ الولايات المتحدة في عام 2023 وتشغيله بحلول عام 2028.

و“الهايبرلوب“ هو نظام ثوري ابتكره إيلون ماسك مؤسس شركتي ”تسلا“ للسيارات الكهربائية و“سبيس إكس“ لصناعة الفضاء.

ويعتمد النظام على دمج أنابيب منخفضة الضغط خالية من الهواء تربط بين محطتين وداخل هذا الأنبوب كبسولات ركاب تندفع بسرعات عالية على وسادة هوائية مضغوطة.

ويعرف ”هايبرلوب“ بأنه منظومة نقل برية فائقة السرعة، يمكنها حمل الركاب والبضائع، ونقلها بسرعة هائلة في وقت قصير.

وتم تصميم الكبسولات والنظام باستخدام ”vibranium“ ، والذي تقول الشركة: إنه ”أكثر المواد أمانًا على وجه الأرض“ وهو عنصر من صنع الكائنات الفضائية من كاريكاتير Marvel حتى أنه تم ذكره في فيلميْ ”Black Panther“ و ”Captain America“.

وذكرت الشركة أن كبسولاتها ستتمكن من استيعاب ما مجموعه 164000 مسافر يوميًا، وتغادر كل 40 ثانية إلى المركز المحدد.

وتم تعيين شركة HTT لطرح المسارات الأولى لربط مدينة أوهايو بشيكاغو، إلينوي، ولكنها تستكشف أيضًا توسعة لتشمل بيتسبرغ وبنسلفانيا ومدينة نيويورك.

وتأسست الشركة العام 2013 بهدف حل مشاكل النقل بما في ذلك المرور والتلوث.

ومن هنا ذهبوا إلى العمل المستوحى من شركة Musk’s Boring Company وحولوا الرؤية إلى واقع رقمي.