علوم وتقنية

شركة أمريكية تصنع طائرة ركاب أسرع م...
تاريخ النشر: 31 مارس 2021 10:21 GMT
تاريخ التحديث: 31 مارس 2021 11:35 GMT

شركة أمريكية تصنع طائرة ركاب أسرع من الصوت بـ4 مرات

يستغرق السفر من لوس أنجلوس إلى طوكيو على متن طائرة تجارية أكثر من 9 ساعات نظرًا لطول المسافة، لكن الآن ابتكرت شركة "ايريون" طائرة تجارية فائقة السرعة يمكنها قطع

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المصدر: أبانوب سامي - إرم نيوز

يستغرق السفر من لوس أنجلوس إلى طوكيو على متن طائرة تجارية أكثر من 9 ساعات نظرًا لطول المسافة، لكن الآن ابتكرت شركة ”ايريون“ طائرة تجارية فائقة السرعة يمكنها قطع المسافة نفسها في ساعتين ونصف الساعة فقط.

وتعمل الشركة التي تتخذ من فلوريدا مقرا لها، على تطوير طائرة تجارية أسرع من الصوت، وكشفت هذا الأسبوع النقاب عن طائرتها المسماة AS3TM، والمصممة لنقل ما يصل إلى 50 راكبا بسرعة 4 ماخ (4 أضعاف سرعة الصوت) أو ما يعادل 3000 ميل في الساعة.

ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، يصل مدى هذه الطائرة حوالي 8000 ميل، وقالت شركة إيريون: إنها صممت الطائرة بناءً على مقترحات العملاء المحتملين.

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وأكدت الشركة أن AS3TM ”ستجمع بين التقدم الثوري في التكنولوجيا لتحسين الكفاءة والحد من التلوث البيئي للطيران الأسرع من الصوت“.

وفي وقت سابق من هذا العام، وسعت شركة إيريون شراكتها المستمرة مع مركز أبحاث لانغلي التابع لوكالة ”ناسا“، بهدف تسريع عملية تحقيق الطيران التجاري عالي السرعة، وتطوير طائرات تجارية قادرة على السفر بسرعة تتراوح بين 3 و5 ماخ.

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