"فيرجن جالاكتيك" تكشف عن مركبة فضائية جديدة مغطاة بالأسطح العاكسة (فيديو)

كشفت شركة ”فيرجن جالاكتيك“ عن سفينة فضائية مغطاة بالأسطح العاكسة تسمى ”VSS Imagine“، صممت لتعكس البيئة من حولها، بينما تمر خلال السحب وتصل للفضاء.

وتعتبر المركبة الفضائية الجديدة الجيل الثالث من نوعها، وهي من تصميم شركة ”فيرجن جالاكتيك“ التي تتخذ من نيو مكسيكو مقرا لها، وستكون أكثر نمطية، ما يسمح بإنتاج المزيد من المركبات من نفس النوع بأسرع وقت ممكن، مع زيادة عدد الرحلات اعتبارا من عام 2022.

ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، من المقرر أن تبدأ المركبة رحلاتها داخل الغلاف الجوي للأرض هذا الصيف في سماء نيو مكسيكو، يليها بعد ذلك رحلات دون مدارية في السنوات التالية إذا نجحت الاختبارات الأولى.

ومن المقرر أن يحلق مؤسس الشركة ”ريتشارد برانسون“ إلى حافة الفضاء بحلول نهاية الصيف على متن مركبة VSS Unity، وهي الجيل الثاني من أسطول VSS، الذي سيدخل الخدمة التجارية في وقت مبكر من عام 2022.

وحتى الآن، لم تكشف الشركة عن تكلفة المركبة الفضائية الجديدة، أو سعر التذاكر على متنها، لكن تشير الشائعات إلى أن الجيل الثاني من المركبة يكلف حوالي 400 مليون دولار.

وتقول ”فيرجن جالاكتيك“ إن المركبة الفضائية الجديدة تعرض قدرة الشركة على ”الابتكار والإبداع في التصميم وتجربة رواد الفضاء“، فضلا عن ”التقدم نحو التصميم الأكثر كفاءة“.