"شاومي" تطلق رسميا جهاز العرض المنزلي "Mi Smart Projector 2 Pro"

كشفت شركة الهواتف الصينية ”شاومي“ النقاب عن جهاز العرض المنزلي ”Mi Smart Projector 2 Pro“، الذي يدعم سطوع 1300 شمعة، ودقة عرض 1080 بيكسل.

ويأتي الجهاز، الذي سيتوفر مقابل ألف يورو ما يُعادل 1172 دولارا أمريكيا، بدقة ”FHD“ رائعة تبلغ 1920×1080 بكسل، وحجم شاشة قابل للتعديل يتراوح بين 60 بوصة و120 بوصة.

ويتميز الجهاز بشريحة ”DMD“ مقاس 0.47 بوصة ويمكنه الوصول إلى أقصى سطوع يبلغ 1300 شمعة، مع دعم ”HDR10″، ما ينتج عنه نسبة تباين فائقة وألوان نقية للحصول على جودة صورة نابضة بالحياة.

ويدعم الجهاز ميزة التركيز التلقائي بفضل مستشعر ”Time of Flight“، حيث تستغرق عملية التركيز بضع ثوان، ويدعم الجهاز أيضًا ضبط انحراف الصورة عن طريق كاميرا تعمل على ضبط الصورة، التي يتم عرضها.

وتقدم شاومي جهاز ”Mi Smart Projector 2 Pro“ بنظام تشغيل ”Android TV 9.0″، وخدمة الترفيه الأمريكية ”نتفليكس“ مثبتة مسبقا، ويدعم الجهاز تشغيل تطبيقات خدمات بث المحتوى الأخرى، إلا أن خدمة ”نتفليكس“ تحصل على زر خاص في جهاز العرض المنزلي.

كما يتم تشغيل الجهاز بوساطة معالج ”Amlogic T972-H“ رباعي الأنوية، مع سعة تخزين 16 غيغابايت، ويحتوى الجهاز على عدة منافذ تشمل ”HDMI 2.0″، ما يتيح تشغيل المحتوى من المصادر المحلية، و“ARC“، ومدخل ”AV“، وفيه منفذان ”USB 2.0“.

ويدعم الجهاز ميزة ”Chromecast“، التي تتيح للمستخدم مشاركة الصور ومقاطع الفيديو بسلاسة من الهاتف، كما يدعم الجهاز الاتصال بشبكة الإنترنت عبر منفذ ”إيثرنت“، ويدعم أيضا الاتصال اللاسلكي عبر ”Wi-Fi 5″، والتحكم عبر مساعد ”غوغل“ الرقمي.

ويضم جهاز ”Mi Smart Projector 2 Pro“ اثنين من المكبرات الصوتية بقدرة 10 واط، وتقنية ”Dolby“، و“DTS-HD“، ويمكن أن يدعم اتصال مكبرات صوتية خارجية عبر مدخل 3.5 مم، ومقبس ”S/PDIF“.